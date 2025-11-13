Homem que importunou adolescente em viagem é preso

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 35 anos está preso em flagrante, na Delegacia de Polícia Civil de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, após tentar agarrar e beijar, à força, uma adolescente de 15 anos, dentro de um ônibus urbano.

O fato ocorreu nessa quarta-feira (12/11). O coletivo, apesar de ligar o Centro de Uberlândia a um bairro da periferia, cumpre um trecho em rodovia, a BR-365. A importunação ocorreu na altura do quilômetro 631.

A autuação foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que relata, em seu relatório, que recebeu um chamado telefônico da mãe da adolescente, dizendo que a filha estava sendo importunada por um homem, dentro do ônibus.

Ao mesmo tempo, a adolescente correu até o motorista e pediu ajuda, pois estava sendo importunada pelo homem. O motorista, então, seguiu para o posto da PRF.

No posto, a vítima contou que o homem começou a segui-la no terminal de ônibus e, por diversas vezes, tentou assentar-se ao seu lado. Já no interior do ônibus, o homem colocou o braço no pescoço da adolescente. Ela conseguiu se desvencilhar e ligou, pelo celular, para a mãe, contando o que acontecia.

A mãe, então, a orientou a filha a se dirigir ao motorista e contar o que estava acontecendo.

Reação

Diante do fato, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran) de Uberlândia se manifestou e soltou nota informando que notificou a empresa de ônibus, solicitando as imagens que são gravadas pelo sistema de videomonitoramento online da frota de ônibus do transporte público. O vídeo será repassado à Polícia Civil.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Triângulo Mineiro (Sindett) também se manifestou, repudiando qualquer tipo de ação de abuso e importunação sexual. Segundo a entidade, os motoristas estão sendo orientados a parar o veículo imediatamente e acionar a polícia, caso vejam, sejam comunicados ou alvos de situações de abuso.