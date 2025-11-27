Peixe gigante: pescadores de MG fisgam pirarucu de 2,07 metros e 124 quilos

Três horas e vinte minutos: esse foi o tempo que três pescadores mineiros de Frutal, no Triângulo Mineiro, levaram para pescar um pirarucu de 124 quilos e 2,07 metros de comprimento. O feito aconteceu no domingo (23/11), no Rio Grande, nas proximidades do município e em uma região conhecida como ‘Prainha’.

Sobre a pescaria histórica para os três mineiros, o empresário Gregor Wadih contou que ao lado dos amigos Carlos Heli (também empresário) e João Paulo (funcionário da Usina Cerradão), inicialmente, visualizaram o pirarucu gigante alagado em um ‘varjão’ (nome dado a uma espécie de planície de inundação de grandes proporções, ou seja, um terreno plano e baixo localizado próximo às margens de um rio que é naturalmente inundado).

"Estávamos pescando e o rio baixou muito. Foi quando ercebemos que tinham uns sinais diferentes dentro de um varjão que estava bem alagado, porém, com pouca água pelo tamanho. E a partir do momento que percebemos que era um pirarucu gigante, não tinha muito espaço para ele escapar. Também não havia comida suficiente para ele", conta.

Foi aí que os pescadores jogaram a isca e o enorme peixe pegou pouco tempo depois. "Então tivemos que 'cansá-lo' por cerca de três horas e 20 minutos e ele foi fisgado em torno das 6h40."

O empresário e pescador (nos finais de semana) explica os motivos de a pesca demorar mais de três horas. "Foi depois de muito enrosco, com muita árvore caída, que conseguimos chegar perto e abater o peixe, e, assim, rebocar e levá-lo para o seco. Não tem como chegar perto dele, pois é muito forte e pode machucar. A cabeçada e a rabada podem, inclusive, até desmaiar uma pessoa. Essa pesca realmente ficará marcado para nós três. Acho que é impossível repetir", considerou Gregor, que esclarece que ele e os amigos têm carteira profissional de pesca e estão habilitados para pescar na época da piracema (que todos os anos acontece entre os meses de novembro e fevereiro)."

"Quando a gente fisga algum peixe protegido pela piracema, o devolvemos ao rio. Mas esse peixe pirarucu pode ser pescado em qualquer época do ano (...) No caso dele, é para nosso consumo. Depois de limpo, deu mais ou menos 75kg de carne e fracionamos para nós três, ou seja,cerca 25kg de carne pra cada."

O pescador lembra que o pirarucu não é um peixe nativo da bacia do Rio Grande e sim da bacia do Rio Amazonas. "Esse peixe foi exposto nessa região em 2015, quando em algumas represas de piscicultura tiveram enchentes e esses peixes vazaram para o Rio Grande", conta.

Gregor contou também que, em 2016, soube de um outro pescador que também fez uma pesca de pirarucu no Rio Grande, perto de Frutal. "Já teve um rapaz que pegou um peixe maior do que esse: ele pesou 133kg e 2,54 metros de comprimento", contou.

Conhecido por ser um dos maiores peixes de água doce do mundo, o pirarucu pode ultrapassar três metros de comprimento e pesar até 220 quilos. Ele é um peixe predador de topo de cadeia alimentar, carnívoro e que ataca outros peixes, crustáceos, cobras e até pequenas aves.