Dono da carpa diz que ela é a mais amigável do aquário

Um peixe da raça carpa koi viralizou nas mídias sociais por ter traços que lembram “um rosto humano”. O animal, batizado de Bob, pertence a Malcolm Pawson, de 48 anos, morador de Leeds, no interior da Inglaterra.





O animal de estimação da família foi adquirido por 150 libras (R$ 1.092 em conversão direta) há três anos. Malcolm construiu um tanque para seus peixes, e, de acordo com o dono, Bob seria o mais “amigável”.





Peixe com cara humana fez fama na vizinhança





Pawson relatou, ao Daily Mail, que seus “amigos e familiares o amam". "Os colegas da minha filha estão sempre pedindo para visitá-lo e alimentá-lo, até as pessoas que passam pela minha casa param para olhá-lo se meu portão estiver aberto”, disse.





O dono de Bob disse que ele não possuía esses traços específicos quando o adquiriu, mas é comum que as manchas das carpas sofram alterações ao longo dos anos. No caso de Bob, suas marcas fazem com que ele aparente ter olhos, nariz e boca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





As alterações das carpas koi podem ser atribuídas a diversos fatores, como luz solar, dieta e qualidade de água.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata