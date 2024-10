A surfista italiana Giuliana Manfrini morreu enquanto pegava ondas na Indonésia, no início do mês. A mulher de 36 anos foi atingida no coração por um peixe-espada.





Segundo testemunhas, ela estava surfando perto da Ilha Pulau Masokut, em Sumatra, quando o animal saltou da água e cravou o “bico” de cinco centímetros em seu peito. Os amigos surfistas Massimo Ferro e Alexandre Ribas fizeram os primeiros socorros.







Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Giuliana chegou a ser levada para um hospital local, mas não resistiu. As informações são do portal especializado em surfe chamado Beach Grit.











Em seu perfil do Instagram, a italiana se descrevia como uma "especialista em viagens de surfe e neve". Ela era sócia e co-fundadora da empresa Awave Travel, agência turística focada em destinos para surfe. Ela também era instrutora de surfe e snowboard e graduada em direito.











Em 2019, Giuliana disse ser apaixonada por surfar nas ondas de Sumata. “Em termos de surfe, adoro a natureza selvagem do norte de Sumatra – a floresta tropical de lá é tão primordial e linda! Adoro sentar na fila com alguns amigos, ouvindo apenas os sons da selva e esperando por uma série que já sei que será perfeita e renderá alguns tubos”, disse em entrevista ao site Salt Sirens .









Acidentes como o que matou a surfista são considerados muito raros. Segundo artigo do Asian Journal of Surgery, somente um caso semelhante tinha sido relatado. O texto analisa a história de um homem de 39 anos que morreu quando seu olho direito foi perfurado quando um peixe-espada "pulou em sua direção" enquanto ele iluminava a água com uma lanterna enquanto pescava à noite.





"Não há relatos de ataques não provocados de espadartes a humanos, embora tenha havido vários relatos de ataques que resultaram em ferimentos no corpo e no peito", diz o texto.