Uma startup de Austin, nos Estados Unidos, desenvolveu um vaso sanitário equipado com câmera para monitorar a saúde intestinal. O dispositivo, criado pela empresa Throne, fotografa as fezes para fornecer feedback sobre a saúde do intestino e níveis de hidratação dos usuários.

A tecnologia, que está em fase beta, conta com uma câmera inteligente e pode ser adquirida na pré-venda por US$ 299 (R$ 1.700) - após o período promocional, o valor passará para US$ 499 (R$ 2.838). As informações sobre a situação do órgão serão fornecidas por uma inteligência artificial (IA), treinada por médicos, chamada “Inteligência Intestinal Artificial”.





Invasão de privacidade





A startup responsável pela tecnologia comentou, ao portal TechCrunch, que as imagens feitas serão anônimas e que a câmera é programada para focar exclusivamente no conteúdo do vaso sanitário. Qualquer coisa que não seja relevante para a análise será descartada.





A Throne ainda explicou que os dados são criptografados e os usuários poderão controlar suas informações, podendo solicitar acesso ou exclusão dos registros a qualquer momento. “Nossa equipe analisa apenas dados agregados e anônimos, o que significa que os dados não podem ser rastreados até o usuário original”, disse um representante da organização.





Troca de área





A startup iniciou no mercado voltado para equipes de saúde. Seus fundadores, no entanto, perceberam que o setor estava saturado, mudando o foco para hardwares de consumo.





Então, a Throne desenvolveu o vaso sanitário - com investimento de Night Capital, Rief Ventures e Hustle Fund - para atender a população idosa e pessoas que convivem com condições digestivas crônicas, como doença de Crohn, síndrome do intestino irritável (SII) e colite ulcerativa.