A Polícia Militar de Minas Gerais lançou, nesta quinta-feira (17/10), a campanha “Se deu dúvida, é golpe!”, com foco no combate aos golpes contra pessoas, especialmente jovens e idosos, por meio de telefones (via WhatsApp) e internet.

Segundo o chefe do Estado Maior da PMMG, coronel Maurício José de Oliveira, a campanha não tem data prevista para terminar. “Esperamos que ela ultrapasse as fronteiras de nosso estado.”

Vídeos serão divulgados em diversas plataformas, incluindo internet, televisão e rádio, com o intuito de orientar tanto as vítimas quanto os policiais militares sobre como proceder em casos de golpes.

A Polícia Militar assegurou que seu Departamento de Inteligência está mobilizado para atuar rapidamente assim que uma queixa for registrada. “Assim que a denúncia chegar ao nosso conhecimento, seremos capazes de rastrear o número do telefone ou o endereço do contato, independentemente de a origem ser em Minas Gerais ou em qualquer outro estado”, afirmou a corporação.





Segundo a PM, o patrulhamento virtual permitirá identificar e prender o autor do golpe. “Serão todas as modalidades de golpes virtuais: pedidos de Pix, extorsão, chantagem via web, IPVA, idosos por meio de golpes previdenciários, os mais comuns”, diz ele.

De acordo com o coronel Flávio Santiago, o número de queixas que chegam à PM tem aumentado de maneira crescente.

O principal, agora, segundo ele, será conscientizar toda a população. Ele ressalta que os golpes não acontecem apenas com idosos. “As vítimas também são, em grande parte, pessoas jovens e adultas, homens e mulheres. Ninguém está fora do risco.”

De acordo com o coronel, a ação será ampliada para escolas, onde cartazes serão distribuídos, além de ocorrer em unidades médicas, com o uso de outdoors nas ruas e painéis de LED para reforçar a mensagem.

Personagem

Um influenciador digital, conhecido como “Tião”, que representa o típico homem caipira, foi o escolhido para ser o personagem da campanha. Ele é da cidade de Canavieiras, no Sul da Bahia, mas se estabeleceu no Norte de Minas e quase foi vítima de golpistas.

“Ligaram para minha mulher, pedindo a senha do cartão. Ela esteve perto de passá-la, mas consegui segurar a tempo. Já pensou? Eles iam levar todo o dinheiro, que não era muito, mas é o que ajuda a sustentar a casa. Procurei a PM e eles me ajudaram. Fico feliz em participar da campanha”, diz ele.