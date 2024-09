O deputado federal e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) Rogério Correia (PT) afirmou que o atual prefeito e candidato à reeleição à PBH, Fuad Noman (PSD), deve se sentir como um "peixe fora d'água" no movimento da 'Praia da Estação'. A afirmação foi feita durante visita à Praça Rui Barbosa, popularmente conhecida como Praça da Estação, na manhã deste sábado (28/9).

A reabertura da Praça da Estação, após onze meses de reformas, foi celebrada com mais uma edição do "Praia da Estação", movimento em que moradores da capital mineira vão ao local para se banhar nas fontes.

Segundo Correia, o local, tradicionalmente, foi um espaço de conquista do povo. Então, enquanto o atual prefeito deve se sentir deslocado, ele se sente em casa. Acompanhado de sua candidata a vice-prefeita de BH, Bella Gonçalves (PSOL), ele relembrou a história de ocupação na época do ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, em 2010.

Na época, o movimento "Praia da Estação" começou em protesto ao Decreto 13.798, de 9 de dezembro de 2009, assinado por Lacerda, que proibia a realização de eventos de qualquer natureza na Rui Barbosa. Na época, os belo-horizontinos reivindicaram o direito ao espaço, usando criatividade, roupa de banho e cadeiras de praia. O evento se tornou anual e incentivou o surgimento de blocos carnavalescos e celebrações nas ruas da capital mineira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Bella completou a afirmação de Rogerio, afirmando que frequenta o espaço há 13 anos e que a Praça da Estação é um cenário da esquerda.

Além disso, a chapa criticou a reforma, dizendo que a praça ficou fechada por muito tempo para o pequeno número de obras. As intervenções realizadas na Praça da Estação incluem a manutenção das fontes luminosas interativas, renovação do paisagismo, e a troca de pisos, canaletas e grelhas danificadas. Além disso, bancos e lixeiras foram recuperados e novos itens foram instalados, como parte das obras do projeto de revitalização "Centro de Todo Mundo".