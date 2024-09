O atual prefeito e candidato à reeleição à Prefeitura de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), anunciou o plantio de 18 palmeiras imperiais no entorno da Praça da Estação. A promessa foi feita durante uma visita ao local, na manhã deste sábado (28/9), que ocorreu após um período de reformas de onze meses.

"A Praça da Estação é um local de reuniões e aglomerações, mas também um símbolo e ícone de Belo Horizonte. É importante preservar esse espaço com algo que é muito significativo para a cidade, que são as palmeiras", afirmou Fuad.

Durante a visita, o prefeito estava acompanhado de lideranças de movimentos populares, incluindo representantes da juventude negra e de pessoas com deficiência. Para Fuad, a revitalização da praça visa "reunir todas as pessoas de BH, porque ele é prefeito de todos".

Ele também expressou a ansiedade da população pela reabertura do espaço, que havia estado fechado por um ano. "A praça já foi inaugurada na semana passada e estou aqui para visitar, junto do grupo que resolveu visitar também. Afinal de contas, onde está a população, o prefeito deve estar junto", destacou.

Ainda nesta manhã, Fuad visitou a Comunidade Dandara, no bairro Trevo, na Regional da Pampulha. Segundo o candidato à reeleição, ele foi recebido com bastante satisfação pelos moradores do local, que afirmaram que, desde a última visita do prefeito, realizada há aproximadamente um ano, todas as queixas haviam sido realizadas. Mesmo assim, o grupo fez novas demandas, como melhoria no saneamento, mais asfalto e escolas.

Intervenções na Praça da Estação

As intervenções realizadas na Praça da Estação incluem a manutenção das fontes luminosas interativas, renovação do paisagismo, e a troca de pisos, canaletas e grelhas danificadas. Além disso, bancos e lixeiras foram recuperados e novos itens foram instalados, conforme informou a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Gelson Leite, Secretário Municipal de Meio Ambiente da PBH, detalhou que as palmeiras serão plantadas próximas às fontes, cada uma com cerca de 6 metros de altura. "As plantações das árvores estão programadas para a próxima semana", afirmou.

Essas ações fazem parte do Programa de Requalificação do Centro de Belo Horizonte, o “Centro de Todo Mundo”, que visa criar oportunidades para mais atividades de lazer, turismo, comércio e moradia, conforme explicou Beatriz Góes, subsecretária de Relações Intragovernamentais da PBH.

Em tom descontraído, ao ser questionado sobre arriscar pular nas águas da fonte reformada, Fuad Noman brincou: "Não vou, senão posso pegar uma gripe".