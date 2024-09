Fuad Noman (PSD) se reuniu com lideranças da ACMinas nesta sexta-feira (27/09)

O prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição pelo PSD, Fuad Noman, se reuniu, nesta sexta-feira (27/9), com lideranças da Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais (ACMinas). Durante a agenda, o candidato anunciou que, se reeleito, irá criar um programa de crédito para microempreendedores de vilas e favelas. Fuad ainda afirmou ainda que quer ampliar o diálogo com a classe dos comerciantes.

“Vamos comprar o maquinário para a pessoa produzir ou ajudar a comprar para esses equipamentos. Se uma pessoa tem uma máquina de fazer camisetas, ela pode fazer e vender na comunidade, por exemplo”, diz.





O atual chefe do Executivo mencionou a relação fiscal entre a classe e a prefeitura. “Já temos uma boa parceria, mas ainda faltam coisas. Vamos construir uma Belo Horizonte com um comércio mais sadio e pronto para as pessoas poderem comprar, mas, obviamente, a prefeitura precisa receber seus impostos”, afirma Fuad.

O candidato pretende, durante a reta final da campanha, continuar em contato com o comércio da capital. “Os que não conseguir ouvir para o primeiro turno, vou ouvir para o segundo”, declara.