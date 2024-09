Bruno Engler, candidato à prefeitura de Belo Horizonte pelo PL, esteve nesta sexta-feira (27/9) no Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Sinduscon-MG), onde abordou, sobretudo, assuntos ligados ao setor.

O postulante, que exerce o cargo de deputado estadual, se comprometeu a revisar o Plano Diretor de Belo Horizonte aprovado em 2019. Entre outras questões, o documento determina o coeficiente de aproveitamento básico de 1,0 para toda a capital.

Isso significa que a área máxima de uma construção deve ser igual à área do terreno. Uma alternativa para ultrapassar esse limite é recorrer à Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC), que é o pagamento de um valor pré-estabelecido pelo município para adquirir o direito de construir uma área maior que o lote.

Aumento do coeficiente de aproveitamento básico

“A gente que alterar o direito de construir. No governo do Kalil, eles pegaram o direito de construção, que variava na cidade de 1,2 até 2,7, e colocaram 1 para 1 na cidade inteira. Isso não é planejamento urbano. Planejamento urbano é quando você mapeia as diferentes regiões de Belo Horizonte e vê quais regiões estão muito adensadas, quais você quer desenvolver, e faz um direito de construir de acordo. Você colocar uma taxa de 1 para 1 para a cidade inteira é ganância de uma gestão que queria vender a Outorga Onerosa”, declarou Bruno Engler.

Na visão do candidato do PL, trata-se de um “tiro no pé”, porque as empresas de construção saíram de Belo Horizonte e migraram para Região Metropolitana. “A gente precisa do setor da construção civil forte aqui em BH porque ele gera emprego, oportunidades e novas opções de moradia. Vamos rever essa mudança que foi feita. Nosso compromisso é retornar, no mínimo, ao que era antes da última revisão, mas a ideia é ampliar até mais”, explicou.

Primeiro lugar nas pesquisas internas

Sobre um suposto crescimento de sua candidatura, Bruno Engler disse que tem muita cautela com pesquisas eleitorais devido à experiência vivida nas eleições municipais de 2020. “A última foi do Ibope e dizia que eu estava em quarto lugar, com 3% (dos votos). No dia da eleição eu estava em segundo lugar, com 10%”, afirmou.

O candidato disse que, no acompanhamento interno das intenções de voto feito por sua campanha, sua candidatura está na primeira colocação. “A gente não pode divulgar os dados, não são pesquisas registradas, mas dento daquilo que temos internamente estamos muito confiantes”, avaliou.