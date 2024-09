A candidata do PDT à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Duda Salabert, esteve nesta sexta-feira (27/9) em agenda no Minas Tênis Clube e falou sobre a importância do esporte. Na ocasião, prometeu tornar as escolas municipais em polos para formação de atletas, além de abrir espaços públicos em clubes privados para ampliar acesso da população mais pobre ao lazer, cultura e prática esportiva.





“Belo Horizonte tem que voltar a valorizar o esporte e grandes eventos esportivos, por isso colocamos no nosso plano de governo que, sendo eleita prefeita, vamos entrar na disputa para que a cidade seja sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031, que vai trazer recurso, turismo e vai valorizar o esporte no município”, declarou.

Duda Salabert também afirmou que, atualmente, Belo Horizonte ocupa a 15ª posição entre as capitais em investimento per capita no esporte, e que no orçamento municipal da atual gestão da PBH, a categoria é a terceira pior pasta no que se refere à destinação de recursos.





“É uma posição muito tímida, o que mostra que temos que avançar no investimento no esporte para criarmos atletas e ídolos, não só para BH, mas para o Brasil. Nós entendemos que investir em esporte não é só promoção de saúde, formação de atletas ou lazer, mas também uma ferramenta importante a prevenção da criminalidade. É preciso lembrar que Belo Horizonte ocupa, hoje, o ranking das 50 cidades mais perigosas do mundo, e a gente promover estrutura para esporte, lazer e cultura é uma forma de enfrentar essa situação”, disse.





A candidata também falou da possibilidade de implementação de espaços poliesportivos públicos a partir de mapeamento de áreas com maior vulnerabilidade socioeconômica.





“Vamos construir nesses espaços para promover acesso à cultura, lazer e esporte para a população mais excluída das políticas públicas. Hoje, Belo Horizonte não tem nenhum poliesportivo público, então o diálogo com clubes como este é muito importante. E muitos desses clubes têm alguma pendência com o município no que se refere à regulamentação, e a Prefeitura pode regularizar exigindo contrapartidas que incluem, por exemplo, a abertura de espaços e atividades para a população mais pobre, que tem dificuldade de acesso a tudo isso. Falta colocar o esporte no protagonismo da política pública, porque isso também impacta na saúde do município”, afirmou.





Com histórico na Educação, Duda também reforçou que pretende tornar as escolas municipais referência no Brasil a partir da valorização da prática esportiva, reestruturação das escolas e, de acordo com ela, pagando o maior salário para os professores entre as capitais.





“Queremos fazer da escola de Belo Horizonte a sociedade que sonhamos e, se queremos uma sociedade que cria atleta, que valoriza o esporte, a escola vai ser o polo para fazer isso”, finalizou.