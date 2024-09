Duda Salabert, candidata do PDT à prefeitura de Belo Horizonte, repercutiu o manifesto "BH democrática, progressista e popular", no qual lideranças e militantes de partidos como PV, Rede, Psol e Psol, PCdoB, PSB e PT conclamam o chamado voto útil em Fuad Numan (PSD), candidato à reeleição no pleito municipal. Para a participante da corrida eleitoral, os organizadores da ação estão apenas defendendo interesses pessoais.

"A política está sendo cada vez mais fisiológica. Ou seja, Olham para interesses pessoais, e não coletivos", disse Duda. "O Fuad teve cinco secretários de educação em dois anos. Ele fatiou a máquina pública em cargos para diversos partidos, e o PV tem várias secretarias, vários cargos. É natural que eles optem pelo cargo em vez da política pública: é triste. Nós temos que pensar grande", completou.

A candidata afirmou que seguirá em campanha, mesmo sem apoio de outros partidos de esquerda. "Os nossos sonhos são inegociáveis, as nossas bandeiras são inegociáveis. Já outros partidos negociam. Nós não: antes só do que mal acompanhada", declarou Duda. "Nós não vamos negociar as nossas bandeiras em troca de cargos, de secretarias", concluiu.

Apesar disso, Duda se diz confiante na disputa eleitoral de Belo Horizonte. "O voto útil vai migrar para nós, porque nós somos a única candidatura progressista da cidade com chance de ir para o segundo turno", afirmou. "(Ainda) tem quatro debates em que nós vamos vocalizar essas propostas, e estaremos no segundo turno", previu.

Promessas para o Centro de BH

Nesta quinta-feira (26/9), Duda Salabert almoçou no Mercado Central de Belo Horizonte. Lá, a candidata prometeu aumentar a visibilidade do bazar mais tradicional da cidade. "Nós vamos internacionalizar esse espaço. A gente tem que mostrar o potencial que tem aqui, que é subdivulgado pela prefeitura", propôs.

Duda aproveitou para fazer um aceno aos empresários do setor. "Porque 70% da nossa economia é sustentada pelo comércio. Então, desburocratizar, rever o Código de Posturas, e facilitar que os nossos comerciantes gerem emprego e gerem renda para BH. É prioridade no nosso mandato", ponderou.

A candidata do PDT também disse que, que for eleita, reforçará a segurança no entorno do Mercado Central. "Junto com a Guarda Municipal, em diálogo com os comerciantes, vamos construir um plano de segurança pública voltado para o comércio de BH", pontuou.

Por fim, a Duda falou sobre revitalizar toda a Região Central. "Belo Horizonte tem 20 vezes mais imóveis abandonados e vazios do que pessoas em situação de rua. Vamos requalificar esses imóveis e transformá-los em moradia popular. E os imóveis que não estão adaptados para moradias, vamos trazer grandes empresas de tecnologia e inovação e revitalizar o Centro de BH", prometeu. Ela ainda declarou que aumentará os programas de assistência social para as pessoas que vivem nas ruas.