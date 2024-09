Candidato do Republicanos teve oscilação negativa de 2%

O deputado estadual e apresentador de televisão Mauro Tramonte (Republicanos) se mantém em primeiro lugar na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). O parlamentar recebe 27% das intenções de voto na pesquisa Real Time Big Data, contratada pela RecordTV, desta quinta-feira (26/9).

O atual prefeito, Fuad Noman (PSD), e o deputado estadual Bruno Engler (PL) estão tecnicamente empatados na segunda posição. O candidato à reeleição pontuou 17%, enquanto o candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebe 19%. A margem de erro é de três pontos percentuais para cima ou para baixo.

Os deputados Duda Salabert (PDT) e Rogério Correia (PT) e o presidente da Câmara Municipal, vereador Gabriel Azevedo, aparecem empatados com 8%. O senador Carlos Viana (Podemos) recebeu 2% das intenções de voto.

A pesquisa da Real Time Big Data entrevistou 1.000 eleitores de Belo Horizonte. O levantamento foi feito nos dias 24 e 25 de setembro, e o nível de confiança do levantamento é de 95%. O registro da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número MG-09356/2024.

Veja o resultado

Mauro Tramonte (Republicanos): 27% (-2%)

Bruno Engler (PL): 19% (-1%)

Fuad Noman (PSD): 17% (-1%)

Duda Salabert (PDT): 8% (+1%)

Gabriel Azevedo (MDB): 8% (+2%)

Rogério Correia (PT): 8% (+3%)

Carlos Viana (Podemos): 2% (-1%)

Nulo/Branco: 6% (=)

Não Sabe/Não respondeu: 5% (-1%)

Lourdes Francisco (PCO), Indira Xavier (UP) e Wanderson Rocha (PSTU) marcaram menos de 1%, mas não haviam pontuado em pesquisas anteriores.

Segundo turno

Nas simulações de segundo turno, Tramonte venceria Engler. O candidato do Republicanos possui 46% das intenções de voto, enquanto o do PL marcou 33%. O nulo e o branco receberam 11%, enquanto 10% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Contra Fuad, Tramonte empata no limite da margem de erro. O apresentador de televisão teria 43%, enquanto o atual prefeito recebe 37%. O levantamento ainda mostra que 10% votariam em nulo ou branco, e 10% não sabem em quem escolher.