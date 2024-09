A deputada estadual Bella Gonçalves (Psol), candidata a vice-prefeita de Belo Horizonte na chapa de Rogério Correia (PT), é a entrevistada desta quinta-feira (26/9) na sabatina do Estado de Minas e Portal Uai. Esta é a nona entrevista da série de sabatinas com os candidatos a vice-prefeito de Belo Horizonte, que é transmitida, ao vivo, a partir das 10h, no Youtube do Portal Uai. Acompanhe:

Bella Gonçalves foi eleita deputada estadual em 2022 com 43.768. Antes, foi vereadora na capital mineira assumindo, em 2018, uma cadeira de suplente. Em 2020, ela foi reeleita com 6.954 votos. É cientista política pela UFMG e militante de movimentos em defesa de ocupações urbanas, vilas e favelas, mobilidade urbana, direito de pessoas LGBTQIAP+, dentre outros.

Os 10 candidatos foram convidados a participar das entrevistas, conduzidas pela equipe de Política do jornal. A sabatina é uma oportunidade para que o eleitor conheça quem pode administrar a cidade pelos próximos quatro anos ao lado do prefeito que será eleito em outubro.





Amanhã, as sabatinas do EM chegam ao fim com a entrevista da candidata a vice Marília Garcia, do Partido da Causa Operária (PCO), e da chapa com a candidata Lourdes Francisco (PCO).