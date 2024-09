A poucos dias do primeiro turno das eleições municipais, lideranças e militantes da esquerda de Belo Horizonte se reuniram na manhã desta quinta-feira (26/9) para formalizar o apoio à candidatura de reeleição do prefeito Fuad Noman (PSD).

Durante o encontro, foi lançado o manifesto "BH democrática, progressista e popular", com a leitura conduzida pela deputada estadual Lohanna França (PV), cuja sigla havia, inicialmente, declarado apoio à candidatura do deputado federal Rogério Correia (PT). Além de representantes do PV, participaram do evento membros da Rede Sustentabilidade, Psol, PCdoB, PSB e PT. O manifesto tem a assinatura de mais de 500 pessoas, incluindo o apoio também de movimentos sindicais.

O evento foi realizado na Casa do Jornalista, na Região Central de Belo Horizonte. Fuad chegou ao local acompanhado do deputado estadual Cássio Soares, presidente do PSD em Minas Gerais. O prefeito foi recebido com gritos de "Fuad, prefeito" pela militância presente.

Às lideranças e militantes, Fuad destacou que sempre teve um “perfil técnico” e “a favor do serviço público”. “Eu tenho ficha limpa. Administrei as finanças do país, da Secretaria do Tesouro, do estado de Minas Gerais e de Belo Horizonte. E aonde quer que eu passei, eu só arrumei a casa”, disse o prefeito.

Em seu discurso, Fuad também disse que “as forças progressistas de Belo Horizonte reagiram”. “Não vamos entregar a cidade para a direita. Não estamos lutando por uma pessoa, estamos lutando por uma cidade”, afirmou. “Olha a multiplicidade de apoio que nós estamos recebendo aqui. Isso mostra que nós resolvemos ganhar essa eleição e eu preciso de vocês pedindo voto pra nós”, completou o candidato.

Sem citar nomes, o prefeito Fuad Noman destacou que os seus adversários não têm experiência para administrar a cidade. “Olha a experiência dessas pessoas, dos outros candidatos. Nós não podemos deixar duas pessoas sem experiência administrativa, que nunca geriram nada irem para o segundo turno”, afirmou.

Inicialmente, a frente progressista havia se unido em torno da candidatura do deputado federal Rogério Correia (PT). No entanto, diante da possibilidade de que candidatos alinhados à direita e extrema-direita avancem para o segundo turno, integrantes da sigla de esquerda decidiram redirecionar o apoio e unir forças em torno da reeleição de Fuad Noman (PSD). A estratégia busca consolidar uma frente ampla para evitar a fragmentação do campo progressista e fortalecer a posição de Noman na reta final da disputa.

À imprensa, Fuad disse que recebe o apoio com muita alegria e emoção. O candidato à reeleição destacou que esse foi um movimento espontâneo da ala progressista, destacando que não é possível vencer as eleições sem apoio. O prefeito também afirmou que é preciso impedir a eleição de um candidato de direita.

“Estamos lutando para ir para o segundo turno. E quando a gente vê a situação hoje, e eu vejo o movimento das alas progressistas, tem aqui vários partidos, associações, entidades sindicais, grupos que estão preocupados com esse segundo turno e resolveram trazer o apoio para mim. Eu fiquei muito feliz, emocionado até, porque eu acho que nós temos muito a contribuir para Belo Horizonte”, disse.

“Eu acho que Belo Horizonte não pode retornar a um extremismo. Belo Horizonte não pode ficar discutindo coisas que não fazem parte da nossa pauta. A nossa pauta é a situação da população em situação de rua, a situação dos idosos, das mulheres em situação de risco, das crianças com deficiência, da comunidade LGBT, isso não pode ser abandonado por uma ideologia”, completou.

Fuad ressaltou que, apesar de nunca ter sido filiado a um partido de esquerda, possui afinidade com a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele destacou a importância dessa parceria, afirmando que o apoio federal tem sido "fundamental para ajudar Belo Horizonte". "Meu partido é Belo Horizonte. Não dá para Belo Horizonte ficar parada quatro anos por uma questão ideológica”, disse.

O prefeito se definiu como um político de centro, ressaltando que, apesar dessa posição, tem sensibilidade para as demandas tanto da esquerda quanto da direita. Ele enfatizou a importância de considerar as necessidades de toda a população, sem deixar de lado nenhum dos lados do espectro político.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de receber o apoio formal de partidos como PDT, PT, PSOL e PSB, caso avance para o segundo turno, o prefeito afirmou que buscará dialogar com todas as siglas. "Se eu for, eu vou procurar todos os partidos que não estarão do outro lado para nos apoiar, porque esse é o trabalho que a gente faz no segundo turno”, disse. “Aqueles partidos que quiserem vir formalmente, ótimo. E se não, nós vamos pegar a militância, porque o que vale é o boca a boca, o trabalho de cada um, a liderança que cada um desses membros têm na sociedade. E que é isso que eu vou atrás”, finalizou.

Ao Estado de Minas, a deputada estadual Lohanna França afirmou que respeita a candidatura de Rogério Correia e da deputada federal Duda Salabert (PDT), mas que, no momento, Fuad é o único candidato com capacidade de vencer a direita. “Belo Horizonte não vai se curvar à extrema-direita, não vai se curvar aos ventos do retrocesso, aos ventos do atraso, e Fuad é alternativa e o caminho que a gente tem para poder escolher nas urnas alguém que vai manter o diálogo, a democracia e a condição de avanço das pautas progressistas”, afirmou.

“Respeito muito a candidatura do Rogério, respeito muito a candidatura da Duda, repito isso por onde eu for, mas eu entendo que os números colocados há dez dias da eleição colocam a gente frente a frente com uma decisão em que para escolher o caminho a tomar a gente tem que ser guiado pela bússola da razoabilidade, e guiada pela bússola da razoabilidade eu vou apoiar o Fuad, estou nessa campanha e entendo que Belo Horizonte precisa fazer uma escolha de enfrentamento à extrema-direita”, completou.

O deputado estadual Professor Cleiton (PV) também esteve presente no ato e também disse que Fuad é o nome viável para derrotar a extrema-direita. “Em nome do nosso partido, que estamos juntos com o Fuad por uma BH democrática, progressista e popular para salvarmos Belo Horizonte, declarando aqui que isolaremos a extrema-direita, derrotaremos Bolsonaro e Zema, porque Belo Horizonte é a capital de todos os mineiros e Minas é a terra da liberdade e ninguém nos tirará isso”, afirmou.





Cássio Soares destacou que o apoio da ala progressista demonstra a capacidade do prefeito Fuad Noman de conduzir a cidade, tanto no campo político quanto administrativo. Ele também ressaltou o respeito pelas demais candidaturas, mas enfatizou que, neste momento decisivo do processo eleitoral, é necessário ter responsabilidade.

“Recebemos (o apoio) de uma maneira muito responsável por parte deles (partidos de esquerda) com o futuro de Belo Horizonte. Este momento de agora é um momento de desfecho do processo eleitoral. Temos que ter responsabilidade, temos que colocar na Prefeitura quem realmente vai dar conta, quem está despontando, para combater uma política radical e promover a política do diálogo e a política dos resultados que a população belorizontina precisa”, afirmou.

Leia na íntegra o manifesto "Por uma BH democrática, progressistas e popular"

"Belo Horizonte é reconhecida historicamente como uma cidade progressista. Nas últimas três décadas, as administrações municipais responsáveis, inclusivas e socialmente avançadas comprovam isso.

Entretanto, recentemente, a capital mineira apresentou resultados eleitorais preocupantes. Em 2022, pela primeira vez, desde a redemocratização, as forças progressistas foram derrotadas nos dois turnos.

Hoje, na eleição municipal em curso, é real a possibilidade de termos duas candidaturas que integram o espectro bolsonarista no 2º turno: um representante do bolsonarismo raiz e uma candidatura conservadora, apoiada por membros dos setores bolsonaristas ultraliberais, entre elas o Governador do Estado.

O momento exige uma reação enérgica por parte dos democratas e progressistas, sob pena da cidade ser governada pelo núcleo duro da extrema direita.

É urgente que o conjunto das forças democráticas fortaleça uma candidatura progressista em condições de passar para o segundo turno, e, assim, vencer as eleições.

A candidatura de Fuad Noman é a opção a ser considerada por quem quer que Belo Horizonte permaneça em sua trajetória progressista. Fuad Noman tem compromisso com a democracia, retomou a participação popular, fortaleceu as políticas públicas e sua gestão é bem avaliada pela população.

Nossa posição tem um fundamento e um norte: evitar a ascensão da extrema direita e fortalecer uma base para os futuros embates.

Respeitamos as candidaturas, partidos, movimentos, cidadãs e cidadãos, que vêm fazendo opções eleitorais distintas, mas insistimos: não há como dissociar o voto de suas consequências. O momento exige unidade e responsabilidade em prol de Belo Horizonte, dos mineiros e do País."