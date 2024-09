Gabriel Azevedo (MDB), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), visitou a Pedreira Prado Lopes, na Região Noroeste da capital, durante a manhã desta quinta-feira (26/9). Acompanhado do postulante a vice Paulo Brant (PSB) e apoiadores, ele prometeu transporte público gratuito para os moradores de todas as vilas e favelas da cidade.

"Isso tem que chegar a todas as comunidades de Belo Horizonte, o que ainda não acontece porque esse povo aqui tem que ter acesso à toda a cidade”, afirmou. O candidato lembrou ainda que atuou para essa pauta enquanto exercia o mandato de vereador.

Durante o compromisso de campanha, Gabriel Azevedo aproveitou para reafirmar outra das propostas da própria campanha: ampliar o acesso a vagas em tempo integral nas escolas da rede municipal, com horário flexível para entrada e saída. O candidato disse ainda que, se for eleito, reverterá a redução de uma hora na jornada do ensino integral implementada em 2017, durante a gestão do ex-prefeito Alexandre Kalil.

“A mãe que sai daqui para trabalhar precisa de contar com uma ajuda na escola, de uma monitoria que possa receber a criança em horários diferentes e flexíveis, para ela poder passar o dia trabalhando com calma e poder buscar (os filhos) com calma também”, declarou.