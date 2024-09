Candidata a vereadora de São Paulo, a influenciadora digital, jornalista e ex-participante de “A fazenda” Léo Áquilla (MDB) disse ter sofrido um ataque a tiros na noite dessa quinta-feira (26/9). Em denúncia, ela contou que trafegava pela Rodovia Presidente Dutra, na capital paulista, junto com seu assessor, quando um motoqueiro armado atirou em seu carro.





Autodenominada “Mãe da diversidade”, Léo disse ter sofrido uma tentativa de homicídio motivada pela defesa da causa LGBTQIAPN+. A candidata, que é mulher trans, publicou um comunicado nas redes sociais dizendo já ter sido ameaçada anteriormente.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leonora Áquilla (@leonoraaquillaoficial)

"Comunicamos a todos apoiadores, amigos e familiares que Léo Áquilla foi vítima de uma tentativa de homicídio esta noite. Os projéteis atingiram seu carro, mas ela não foi atingida. Estamos tomando todas as medidas cabíveis. Léo está abalada no momento, mas mesmo assim que possível se pronunciará", diz a nota divulgada em sua rede social.





Em entrevista à Rede Globo, a candidata do MDB contou os momentos de tensão que passou. “Passou uma moto por mim, do lado direito, e bateu no meu retrovisor e parou no acostamento, levei um susto e parei imediatamente no acostamento pra prestar socorro para o cara e saber se estava tudo bem. Ele veio no acostamento na contramão em direção ao meu carro. Do nada ele chegou perto do meu carro e começou a acelerar, mas aquela aceleração ensurdecedora, um barulho muito alto, e junto vi o movimento de sacar uma arma. E quando eu me abaixei ele deu o primeiro tiro, que estourou o vidro do meu carro”, destacou.





Ao jornalista, ela voltou a relatar ameaças anteriores. "Eu tenho recebido muitas ameaças porque eu combato transfobia, eu combato lgbtfobia, eu defendo mesmo a comunidade, aí eu vivo recebendo ameaças. Eu já pedi para que as autoridades me dessem escolta e ninguém acreditou em mim. Estão esperando o quê, que realmente me matem como quase aconteceu hoje?", desabafou.





Léo e o assessor registraram um boletim de ocorrência sobre o caso, que está sendo investigado como tentativa de homicídio, de acordo com o g1.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia