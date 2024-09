O candidato do MDB à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Gabriel Azevedo, esteve na Região de Venda Nova nesta sexta-feira (27/9) para uma caminhada com apoiadores. Na ocasião, falou sobre obras de contenção de inundações no município e mencionou propostas para o comércio.





“Enquanto vereador, eu votei todas as vezes a favor dos recursos para diminuir impactos das chuvas nesta região. Então, quero muito seguir com as obras que estão sendo feitas para diminuir com o impacto das chuvas e também eu quero avançar na perspectiva do controle de inundações. Precisamos avançar na efetivação da lei do crédito verde, de minha autoria, para transformar Belo Horizonte numa cidade esponja. O que é isso? Menos quintais cimentados, com mais grama, menos telhados que não captam água de chuva”, afirmou.

Gabriel também reforçou que pretende promover o plantio de árvores, inclusive frutíferas, para atender o que recomenda a Organização Mundial da Saúde (OMS), de 12 m² de área verde por habitante, além de recuperar matas ciliares ao longo dos cursos de água evitando inundações.





Sobre o comércio, o candidato enfatizou que é necessário fazer uma reforma completa no Código de Posturas e Código de Edificações, além de implementar a Lei de Liberdade Econômica para desburocratizar e gerar mais possibilidade de emprego e renda para a cidade.





“Quero ser parceiro de quem gera trabalho na cidade. Você caminhando aqui comigo percebe que todo mundo tem a prefeitura como inimigo e, não, aliado. Como também sou comerciante, tiro meu sustento atrás de um balcão, como fiz ontem (quinta-feira), até meia noite, sei que no final do mês as contas têm que fechar, porque a gente é responsável por empregos, sustentar famílias e gerar riqueza para nossa cidade”, finalizou.