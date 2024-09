Fuad Noman se reúne com lideranças do PSB que expressam apoio ao candidato do PSD

A direção do PSB em Belo Horizonte, legenda coligada com o MDB na disputa pela prefeitura da capital, afirma que os pessebistas que divulgaram apoio à reeleição do prefeito Fuad Noman (PSD) não representam o pensamento do partido e estão desvinculados da direção da sigla no município.





Nesta terça (24/09), Fuad se reuniu como militantes do PSB, que entregaram ao prefeito uma carta em apoio a sua reeleição, apesar de o partido estar oficialmente na chapa de Gabriel Azevedo (MDB), que tem como candidato a vice-prefeito o ex-governador Paulo Brant (PSB).





“Alguns dos mencionados, como Waldo Silva, ex-presidente estadual do PSB, e outros signatários da "Carta de Belo Horizonte", já não fazem parte dos quadros oficiais do partido, estando atualmente desvinculados da sigla. Suas manifestações de apoio à reeleição de Fuad Noman, portanto, refletem opiniões pessoais e não representam a posição oficial do PSB”, afirmou a legenda em uma das notas assinadas pela Comissão Executiva e pela Executiva Municipal, instâncias internas da direção da legenda em Belo Horizonte.





“Primeiramente, é crucial destacar que ex-dirigentes não têm mais qualquer legitimidade para falar em nome do PSB. Quem oficialmente representa o partido é a executiva municipal, sendo a única instância com autorização para emitir pronunciamentos ou tomar decisões em nome da sigla. Alegações feitas por ex-filiados ou ex-dirigentes que se utilizam do nome do PSB para tentar ganhar algum tipo de vantagem são, portanto, infundadas e enganosas”, diz o trecho de outra nota.





De acordo com o PSB, muitos dos ex-dirigentes que assinam o documento “sequer possuem domicílio eleitoral em Belo Horizonte”. “Suas atividades políticas ocorrem em outros municípios do interior de Minas Gerais, o que reforça ainda mais a desconexão dessas pessoas com a política da capital”, afirma a legenda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Assinam a carta Waldo Silva, ex-presidente estadual do PSB e integrante do diretório nacional, Rodrigo Castro, filho do ex-prefeito Célio de Castro, o ex-deputado constituinte Aloísio Vasconcelos, que foi filiado por muitos anos ao MDB e o ex-deputado federal Mário Assad Júnior, entre outros.