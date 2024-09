O candidato do Republicanos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), deputado estadual Mauro Tramonte, se comprometeu a investir na ampliação do Parque Tecnológico Belo Horizonte (BH-TEC) para atrair mais empresas de tecnologia e inovação para a capital mineira.

Tramonte se reuniu nesta sexta-feira (27/9) com a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Sandra Regina Goulart, e com o diretor-presidente do BH-TEC, Marco Aurélio Crocco. Eles debaterem sobre um apoio do município para que o espaço, subordinado à universidade, abrigue novas empresas de inovação e pesquisa.

“Viemos aqui assumir o compromisso do apoio para a construção de um novo prédio, porque estão precisando de mais espaço. O valor necessário é de cerca de R$ 5 milhões. Vamos firmar essa parceria, que é de suma importância, pois estamos em um polo de tecnologia e inovação para o Brasil. Principalmente na área da saúde, porque o povo precisa de saúde”, destacou Tramonte.

Ele estava acompanhado do ex-prefeito de BH, Alexandre Kalil, seu apoiador.

O BH-TEC abriga empresas de desenvolvimento de novas tecnologias.