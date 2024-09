Durante visita ao Aglomerado da Serra, maior favela do estado de Minas Gerais, o deputado estadual, apresentador de TV e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) Mauro Tramonte (Republicanos) afirmou que pretende dar uma atenção especial aos moradores do local. "Aqui, a gente precisa de atenção para esse povo que está esquecido há muito tempo. O povo não pode ficar esquecido do jeito que está", comentou.

Questionado sobre o que planeja realizar para a melhoria da saúde no local, caso eleito, Tramonte afirmou que, além desse ponto, a população do Aglomerado da Serra também precisa de saneamento básico, limpeza urbana, e melhoria na mobilidade, com "ônibus bom". "Isso que eles precisam, não só saúde", afirmou.



De acordo com o candidato, nenhum dos outros candidatos está olhando para o povo do jeito em que está olhando: "Eu sou o que mais preocupo com o cidadão mais humilde. Ninguém mais se preocupa, eu me preocupo.", disse.

O republicano se mantém em primeiro lugar na disputa pela PBH, recebendo 27% das intenções de voto na pesquisa Real Time Big Data, contratada pela RecordTV, divulgada na última quinta-feira (26/9). Na sequência, o atual prefeito, Fuad Noman (PSD), e o deputado estadual Bruno Engler (PL) estão tecnicamente empatados na segunda posição. O candidato à reeleição pontuou 17%, enquanto o candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebe 19%.