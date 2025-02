Vídeo: peixe diabo negro é flagrado em situação rara

Uma equipe de pesquisadores avistou, pela primeira vez em plena luz do dia, um peixe da espécie diabo negro nadando próximo à superfície. O grupo de biólogos faz parte da ONG Tenerife, que possui foco nos estudos de tubarões e raias nas Ilhas Canárias, na Espanha.

O peixe foi visto em 26 de janeiro, e um vídeo foi gravado e publicado no perfil da ONG no Instagram no dia 5 de fevereiro.

A situação foi considerada inusitada, pois esse não é um comportamento habitual para a espécie, que habita regiões entre 200 e 2 mil de profundidade.

O diabo negro, conhecido cientificamente como Melanocetus johnsonii, pode ser encontrado em todos os oceanos, mais especificamente em profundidades extremas. A espécie é bastante conhecida na cinematografia, como no filme “Procurando Nemo”, devido à sua forma ardilosa de atrair as presas: por meio de uma falsa isca luminosa, que brilha graças a bactérias bioluminescentes.

Além disso, possui uma série de dentes extremamente afiados e um dos venenos mais letais dos mares, com potência suficiente para matar duas presas graças às suas neurotoxinas.

A ONG explica que o motivo do animal estar presente em águas rasas é incerta. “Pode ser devido a uma doença, uma corrente de ar ascendente, fuga de um predador etc.”, escreveram na legenda do post.

O peixe foi levado para o Museu de Natureza e Arqueologia (MUNA), em Santa Cruz de Tenerife, para uma análise mais detalhada, após os profissionais perceberem que ele corria risco de vida.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata