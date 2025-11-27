Polonês suspeito de abusar de esposa vulnerável é preso em Nova Lima

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem polonês, de 32 anos, suspeito de abusar psicologicamente e sexualmente da esposa, de 33, que vive uma situação de vulnerabilidade, em Nova Lima, na Região Metropolitana de BH (RMBH).

De acordo com a corporação, a mulher passou por complicações em um procedimento médico, sofrendo uma parada cardiorrespiratória que resultou em uma grave lesão cerebral. “É uma vítima completamente vulnerável, totalmente dependente. Precisa de cuidados 24 horas, é traqueostomizada, usa fralda e não consegue se comunicar”, explicou a delegada Mellina Clemente, da delegacia especializada de atendimento à mulher de Nova Lima.

As suspeitas dos abusos começaram após a mãe da vítima conseguir ter acesso a um diário da filha, que relatava, antes do procedimento médico, questões de violência psicológica e sobre estar vivendo um relacionamento conturbado.

Amigas próximas da vítima também contaram à Polícia Civil que acreditavam ser um relacionamento abusivo. Depois do erro médico, a mãe relatou aos policiais que o suspeito teria afirmado que os médicos no Brasil não tinham condição de tratar a situação da vítima, sugerindo que a levaria para o exterior.

“Ele passou a ameaçar a mãe dela, falando que tiraria a curatela para levá-la para Polônia. Tem um vídeo que mostra o homem falando com a vítima: ‘está faltando pouco para ser só nós dois’ e logo em seguida ela convulsiona”, contou a delegada.

Sequência de abusos

Ainda de acordo com a PCMG, o homem pode ter realizado uma sequência de abusos com a vítima - desde descuidados médicos até violência sexual. Em uma ocasião, o suspeito realizou uma aspiração exagerada da traqueostomia da mulher, que precisou ser encaminhada para um hospital. Na unidade de saúde, os médicos resistiram em dar alta da paciente, por constatarem que ela não estava sendo bem cuidada em casa.

“Quem poderia fazer esse procedimento de aspiração da traqueia seria só cuidadores ou familiares treinados para isso, o que não era o caso dele. Também foi descoberto que o homem medicava a vítima com remédios trazidos da Polônia por conta própria, sendo que ele não tem nenhuma formação médica”, explicou Clemente.

No início deste ano, uma cuidadora relatou para a mãe da mulher que estava preocupada com os comportamentos do polonês durante os banhos da vítima. Desde o procedimento médico, ele não deixava outra pessoa auxiliar nesta tarefa, até que a cuidadora flagrou o homem abusando sexualmente da vítima nesta situação, segundo a Polícia Civil.

"Houve a primeira desconfiança, a mãe instalou câmeras em todo quarto que a vítima fica. No primeiro banho, depois da instalação das câmeras, ele virou a câmera que mostraria ele dando banho na mulher. Depois, reinstalaram as câmeras, de um jeito que conseguisse filmar o homem e, desde então, ele parou de dar o banho", relatou a delegada.

Prisão

O suspeito foi preso preventivamente nesta quinta-feira (27/11). Uma equipe da Polícia Civil se deslocou até o apartamento que ele mora, no Bairro Vila da Serra, em Nova Lima. No local, três malas feitas foram encontradas, o que pode indicar que ele pretendia sair do país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além da prisão, um pedido de medida protetiva, tanto para a mãe quanto para a vítima, foi deferido.