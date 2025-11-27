Homem flagrado em vídeo agarrando mulher vai responder por estupro
Em depoimento, o homem negou a violência e disse que apenas tentou se aproximar da vítima
O homem flagrado em vídeo atacando uma mulher na rua, em Uberlândia, na última segunda-feira (24/11) vai responder pelo crime de estupro. Ele foi identificado e a Delegacia da Mulher encerrou o inquérito nesta quinta-feira (27/11).
Depois de identificado, ele se apresentou espontaneamente à delegacia. Em depoimento, o homem negou a violência e disse que apenas tentou se aproximar da vítima.
A versão foi descartada pela delegada Daniela Novais Santana, por conta das imagens de uma câmera de vídeo e pelo relato apresentado.
"A conduta se enquadra no crime de estupro, previsto no artigo 213 do Código Penal, já que houve violência e ato libidinoso sem consentimento — não sendo necessária a conjunção carnal para caracterizar o delito", explicou a delegada.
O inquérito foi enviado ao Poder Judiciário. O acusado, contudo, responderá em liberdade, pois quando ele procurou a delegacia, já havia passado o prazo do flagrante.
O ataque
O vídeo que incriminou o homem mostra a vítima de 26 anos, que retornava da escola após deixar a filha, sendo atacada por trás pelo suspeito. Ele a segurou pelo pescoço, colocou a mão por baixo do vestido dela e fugiu após beijar seu rosto.
A vítima recebeu acolhimento especializado na Delegacia e acompanhamento psicológico e multidisciplinar no Nuavidas - Núcleo de Atenção Integral a Vítimas de Agressão Sexual do Hospital de Clínicas da UFU