ATAQUE

Câmera flagra homem estuprando mulher na rua em cidade mineira

Vítima andava tranquilamente quando foi atacada por trás. Polícia tenta identificar o agressor

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
26/11/2025 17:47

Câmeras flagram homem estuprando mulher na rua, em Uberlândia
Câmera flagra homem estuprando mulher na rua, em Uberlândia crédito: ReproduÃ§Ã£o/redes sociais

Uma câmera de segurança flagrou um homem agarrando uma mulher, passando a mão nela e forçando um beijo no meio da rua, em Uberlândia, na última segunda-feira (24/11). O assediador ainda não foi preso.

A vítima andava pela rua Rafael Rinaldi, no bairro Osvaldo Rezende, quando o homem se aproxima por trás dela.

O assediador segura a mulher por trás, trava seus braços, passa as mãos pelo corpo dela, tenta levantar sua saia. O homem ainda tenta forçar um beijo.


A mulher reage, empurra o agressor e consegue se soltar. Após o ataque, o homem foge correndo. A mulher segue o caminho assustada, olhando para os lados.


As imagens foram entregues à polícia, que trabalha para identificar o suspeito.

