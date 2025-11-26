Câmera flagra homem estuprando mulher na rua em cidade mineira

Uma câmera de segurança flagrou um homem agarrando uma mulher, passando a mão nela e forçando um beijo no meio da rua, em Uberlândia, na última segunda-feira (24/11). O assediador ainda não foi preso.



A vítima andava pela rua Rafael Rinaldi, no bairro Osvaldo Rezende, quando o homem se aproxima por trás dela.



O assediador segura a mulher por trás, trava seus braços, passa as mãos pelo corpo dela, tenta levantar sua saia. O homem ainda tenta forçar um beijo.



A mulher reage, empurra o agressor e consegue se soltar. Após o ataque, o homem foge correndo. A mulher segue o caminho assustada, olhando para os lados.



As imagens foram entregues à polícia, que trabalha para identificar o suspeito.