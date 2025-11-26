Vídeo: motociclista morre em colisão com van escolar em cidade mineira

Um motociclista de 57 anos morreu em um acidente com um micro-ônibus escolar no Bairro Asteca, no São Benedito em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), na manhã desta quarta-feira (26/11).

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu pouco depois das 6h no cruzamento da Rua Assaré, que possui placa de “PARE”, com a Rua Cristal. Conforme relatos de testemunhas, o motociclista não respeitou a sinalização de parada obrigatória e se chocou com o micro-ônibus que não conseguiu frear a tempo. Ele foi arremessado, junto com a moto, a aproximadamente 4 metros de distância.

A vítima chegou a ser socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que realizou manobras de reanimação, sem sucesso, por cerca de 35 minutos, antes de declarar o óbito.

O condutor do micro-ônibus realizou o teste de alcoolemia no etilômetro, não sendo constatado o consumo de álcool. O motorista, de 56 anos, não teve nenhuma lesão. Ele prestou socorro inicial à vítima e permaneceu no local até serem encerrados os procedimentos legais.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.