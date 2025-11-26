Assine
MORTE NO TRÂNSITO

Motociclista morre ao cair embaixo de caminhão em BH

Acidente envolveu moto, ônibus e caminhão no Bairro Santa Inês, na capital mineira

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/11/2025 05:57 - atualizado em 26/11/2025 05:59

Motociclista morreu depois de cair sob caminhão na Avenida José Cândido da Silveira
Motociclista morreu depois de cair sob caminhão na Avenida José Cândido da Silveira crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um motociclista morreu nessa terça-feira (25/11) depois de se envolver em um grave acidente na Avenida José Cândido da Silveira, no Bairro Santa Inês, Região Leste de Belo Horizonte (MG). A ocorrência também envolveu um ônibus e um caminhão.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o motociclista tentou ultrapassar o coletivo quando perdeu o equilíbrio e caiu sob o caminhão que trafegava ao lado. Com a queda, parte do corpo foi parar embaixo do veículo, ele foi atropelado e morreu no local antes da chegada do socorro.

Equipes do Samu constataram a morte no local e a perícia da Polícia Civil foi acionada para os trabalhos técnicos, junto ao rabecão para remoção do corpo.

Conforme a corporação, a ocorrência ficará sob responsabilidade do Batalhão de Trânsito (BPTran) e não houve condução dos motoristas envolvidos.

As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito bh minas-gerais motociclista

