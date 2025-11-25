Motociclista que socorreu mulher trans espancada vai depor na PCMG

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Dezesseis dias depois da morte de Alice Martins Alves, de 33 anos, em nove de novembro, o motociclista que ajudou em seu resgate foi convocado a prestar depoimento na Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nesta terça-feira (25/11). Lauro César Gonçalves Pereira chegou a ser ameaçado pelos dois suspeitos de agredirem a mulher trans. A vítima foi perseguida e espancada por dois funcionários do Bar Rei do Pastel, na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, em 23 de outubro. Ela morreu 17 dias depois.

Os dois agressores já foram identificados pela polícia, mas até o momento nenhum deles foi preso. Em entrevista coletiva, cinco dias depois da morte da vítima, a delegada Iara França, responsável pelo inquérito afirmou que os homens só não mataram Alice no mesmo dia das agressões porque foram interrompidos por Lauro.

“Ela foi intimidada e agredida e essas agressões somente cessaram, ela só não foi morta naquele momento, porque um motociclista parou e interviu na situação. Ele também foi ameaçado por um desses agressores, mas mesmo assim permaneceu no loca”, afirmou a delegada Iara França, do Núcleo Especializado de Investigação de Feminicídios, da PCMG.

Ameaças

Imagens de câmeras de segurança, no local do crime, mostram que os suspeitos chegaram a discutir com o motociclista e uma segunda testemunha, que intervieram no crime. Nas imagens, não é possível ver a mulher trans sendo agredida, no entanto, é possível ouvi-la pedindo ajuda. Em determinado momento, por volta de 00h53 é perceptível uma série de batidas e na sequência Alice diz: “Me ajuda amigo. Me ajuda, por favor!”. Ela segue chorando e diz: “Sabe que tem uma mulher aqui”.

As batidas continuam por mais um minuto e, em seguida, um homem diz: “Vai sô. Mete o pé, mete o pé. Cê vai pagar o trem? Vai ou num vai?”. Nas imagens é possível ver o motociclista passando pela Avenida Getúlio Vargas e parando bruscamente. Ele então começa a discutir com os agressores, que passam a ameaçá-lo.

“Sai vazado mano! Nem leva a mal não mano [...] Tá ligado? Cê tá no seu corre, nós tá no nosso. Cê vai pagar por um pano que não foi seu? [...] Cê tá ligado que tem trem errado mano. Cê tá passando pano pra quem tá errado mano”, diz um dos agressores.

A discussão continua e, em determinado momento, um dos suspeitos se refere a Alice no pronome masculino. Ele ainda afirma que a testemunha poderia pagar a conta deixada pela vítima no bar de R$ 100. No entanto, como o Estado de Minas já havia noticiado, um áudio divulgado por um funcionário, do mesmo bar que os suspeitos trabalhavam, informou que as agressões teriam sido motivadas depois que a vítima, supostamente, saiu do local sem pagar uma conta de R$ 22.

“Agora mano, cê tá ligado? Cê não for pagar o bagulho pra ele. Tá ligado mano? Pode seguir sua caminhão tranquilão e deixa nós aqui [...] Eu falei com ele, ‘cê for pagar o bagulho, suave’. Agora, se não mano, volta pro seu corre e deixa nós resolver o nosso”.

Os homens ainda começam a discutir com uma segunda testemunha e a ameaça. “Nós tá aqui todo dia. Nós tromba com você todo dia também. Que você trabalhar aqui. Cê vai ver, num vai ficar por isso não mano. Ô motoca, cê também mano, num é nem pá não, papo dez mano. Não envolve em situação que cê num tem nada a ver não mano”.

