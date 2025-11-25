Assine
TRANSFOBIA EM BH

Caso Alice: causa da morte inclui choque séptico e perfuração de órgão

Alice foi espancada em 23 de outubro após sair de um bar sem pagar. Ela morreu em 9 de novembro após ter o intestino perfurado por costela quebrada

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
25/11/2025 18:56

Alice foi espancada em 23 de outubro em local próximo ao cruzamento entre as Avenidas Getúlio Vargas e Contorno, no Bairro Savassi
Alice foi espancada em 23 de outubro em local próximo ao cruzamento entre as Avenidas Getúlio Vargas e Contorno, no Bairro Savassi crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

Alice Martins Alves, de 33 anos, morreu em decorrência de uma infecção generalizada, causada pela perfuração de parte do intestino. A informação consta no atestado de óbito da vítima, espancada por dois homens, em Belo Horizonte (MG). A mulher trans foi atacada depois de sair do Bar Rei do Pastel e ser perseguida por dois funcionários do estabelecimento.

Alice chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas foi liberada na sequência. O documento, enviado ao Estado de Minas, indica que a causa da morte foi “choque séptico, abdome agudo perfuro, úlcera duodenal perfurada” e uso de anti-inflamatório.

As agressões ocorreram em 23 de outubro passado e teriam sido motivadas por uma dívida de R$ 22. De acordo com a delegada Iara França, do Núcleo Especializado de Investigação de Feminicídios da PCMG, a vítima tinha o costume de frequentar alguns bares da região e era conhecida dos funcionários e comerciantes. No dia do crime, Alice teria se sentado a uma mesa sozinha e pedido uma bebida alcoólica. Depois de um tempo, ela se levantou e esqueceu-se de pagar a conta.

Por causa das agressões, Alice perdeu a consciência e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em um primeiro momento, ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento Centro-Sul. Dez dias depois, em 2 de novembro, ela foi levada de ambulância para o Pronto Atendimento do Hospital da Unimed, em Betim (MG), na região metropolitana de BH. Na unidade de saúde, exames de imagem apontaram fraturas nas costelas, cortes no nariz e desvio de septo.

Em 8 de novembro, os médicos diagnosticaram uma perfuração no intestino, possivelmente causada por uma das costelas quebradas ou, segundo suspeita do pai da vítima, Edson Alves Pereira, agravada pelo uso de anti-inflamatórios após a agressão. Com o diagnóstico, Alice foi submetida a uma cirurgia de emergência, mas morreu pela infecção generalizada.

Transfobia

Apesar de haver indícios de que as agressões sofridas por Alice tenham sido motivadas por uma dívida de R$22, a Polícia Civil também trabalha com a hipótese que a mulher foi vítima de transfobia. A possibilidade ganha força, segundo a delegada Iara França, pela intensidade da violência. Além disso, Iara França afirma que a mulher já havia relatado que sentia um certo preconceito de algumas pessoas, sem especificar ser de clientes ou funcionários do bar.

“É um local que ela já tinha o costume de frequentar, local que ela já era conhecida, que ela conhecia as pessoas ali e já havia revelado que sentia um certo preconceito de algumas pessoas, alguns olhares maldosos, alguns olhares preconceituosos”, afirmou a delegada Iara França.

O boletim de ocorrência, que retratou o caso, registrado por Alice, foi feito 13 dias depois do ataque. Ao Estado de Minas, o pai dela já havia afirmado que a demora se deu por medo e pela sua condição física. Na quarta-feira (12/11), Edson relatou que a filha só foi à delegacia depois de ele insistir e chegar a fazer uma pelo 181, canal de denúncia anônima do estado. “Depois que ela voltou para a casa foi só luta. Ela começou a vomitar, não conseguia se alimentar, perdeu 13 quilos. Estava muito fraca e com muita dor”, comentou o pai.

Além disso, Alice relatou à polícia que demorou a procurar a delegacia da mulher por sentir medo dos suspeitos e também por ter ficado envergonhada. Por isso, durante o registro da ocorrência, ela, inclusive, passou características genéricas de um dos suspeitos, o identificando apenas como homem, branco, de cabelos escuros e usando calça jeans e camiseta preta.

O relato de Edson, durante o velório da filha, gerou comoção nacional. “Será que um homossexual não tem direito a viver?”. O questionamento do pai refletiu o sofrimento e indignação pela perda da filha, com quem morava no bairro Betânia, também na Região Oeste. “Perdi uma grande amiga, parceira, minha companheira de assistir filmes e tomar uma cervejinha em casa”, relatou.

O que disse o bar?

Depois de receber diversos comentários em redes sociais, o bar Rei do Pastel, que tem sete unidades em Belo Horizonte, publicou uma nota afirmando que está colaborando com as investigações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). O estabelecimento está no centro das apurações sobre o ataque contra Alice após um áudio divulgado à imprensa afirmando que os dois homens suspeitos das agressões seriam funcionários do local.

Na nota, divulgada na tarde dessa sexta-feira (14/11), o estabelecimento afirmou que desde que foram procurados pelos investigadores se colocou à disposição das autoridades e entregou todas as informações solicitadas. “Estamos aguardando e confiantes no trabalho sério e eficiente que bem sendo executado pela polícia, com certeza da correta apuração dos fatos e devida culpabilidade dos envolvidos”.

A pastelaria também afirmou que não “compactua” com ações discriminatórias referentes à identidade de gênero, orientação sexual, raça ou qualquer outra natureza. “Ressaltamos a nossa solidariedade aos familiares e amigos de Alice”, ressaltou o Rei do Pastel.

Tópicos relacionados:

agressao bh minas-gerais policia transfobia violencia-contra-a-mulher

