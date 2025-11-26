Idosa é assassinada com golpe na cabeça dentro de casa em Minas

Uma idosa de 65 anos foi assassinada, supostamente dentro de sua residência, no Triângulo Mineiro. O suspeito está foragido. Conforme registro da Polícia Militar (PM), o corpo dela foi encontrado nesta terça-feira (25/11) dentro de um quarto da casa, sendo que o mesmo estava coberto com um lençol.

O crime ocorreu na zona rural de Santa Fé, em Uberaba. Ainda segundo a PM de Uberaba, a perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) constatou que a residência estava com portas abertas e vários cômodos revirados.

A vítima sofreu uma lesão na cabeça, possivelmente causada por objeto contundente, e também uma fratura no braço esquerdo. Segundo o perito, a morte teria ocorrido há aproximadamente dois dias. Um parente da vítima, que a encontrou e acionou a PM, relatou que a viu pela última vez na noite de domingo (24/11) e que não ouviu qualquer pedido de socorro ou movimentação suspeita.

Um homem que se apresentou como ex-companheiro da vítima relatou aos militares que o relacionamento entre eles era conturbado e que estavam separados há cerca de uma semana.

Outro morador da região afirmou ter ouvido gritos semelhantes a uma discussão no entardecer do dia 23 de novembro (último domingo), mas não soube precisar a origem.



Suposto latrocínio

A polícia constatou que um triciclo utilizado pela vítima e seu telefone celular não foram encontrados na residência. Tentativas de contato telefônico foram feitas pelos militares, mas sem resposta.

Também consta no registro da PM que equipes realizaram diligências e buscaram imagens que possam auxiliar na investigação. No entanto, até o fechamento do registro policial, não houve êxito na identificação de suspeitos ou na localização dos objetos desaparecidos.

