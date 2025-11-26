Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA

Idosa é assassinada com golpe na cabeça dentro de casa em Minas

A perícia da PCMG também constatou que a vítima sofreu uma fratura no braço esquerdo

Publicidade
Carregando...
RM
Renato Manfrim
RM
Renato Manfrim
Repórter
26/11/2025 16:01

compartilhe

SIGA
x
Idosa é assassinada com golpe na cabeça dentro de sua residência em MG
A vítima sofreu uma lesão na cabeça, possivelmente causada por objeto contundente, e também uma fratura no braço esquerdo crédito: PMMG/DivulgaÃ§Ã£o

Uma idosa de 65 anos foi assassinada, supostamente dentro de sua residência, no Triângulo Mineiro. O suspeito está foragido. Conforme registro da Polícia Militar (PM), o corpo dela foi encontrado nesta terça-feira (25/11) dentro de um quarto da casa, sendo que o mesmo estava coberto com um lençol.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O crime ocorreu na zona rural de Santa Fé, em Uberaba. Ainda segundo a PM de Uberaba, a perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) constatou que a residência estava com portas abertas e vários cômodos revirados.

A vítima sofreu uma lesão na cabeça, possivelmente causada por objeto contundente, e também uma fratura no braço esquerdo. Segundo o perito, a morte teria ocorrido há aproximadamente dois dias. Um parente da vítima, que a encontrou e acionou a PM, relatou que a viu pela última vez na noite de domingo (24/11) e que não ouviu qualquer pedido de socorro ou movimentação suspeita.

Um homem que se apresentou como ex-companheiro da vítima relatou aos militares que o relacionamento entre eles era conturbado e que estavam separados há cerca de uma semana.

Outro morador da região afirmou ter ouvido gritos semelhantes a uma discussão no entardecer do dia 23 de novembro (último domingo), mas não soube precisar a origem. 

Suposto latrocínio

A polícia constatou que um triciclo utilizado pela vítima e seu telefone celular não foram encontrados na residência. Tentativas de contato telefônico foram feitas pelos militares, mas sem resposta.

Leia Mais

Também consta no registro da PM que equipes realizaram diligências e buscaram imagens que possam auxiliar na investigação. No entanto, até o fechamento do registro policial, não houve êxito na identificação de suspeitos ou na localização dos objetos desaparecidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

violencia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay