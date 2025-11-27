Adolescente parada em blitz assume esquema de delivery de drogas

Uma abordagem durante uma blitz terminou com a apreensão de uma adolescente, de 16 anos, que assumiu participar de esquema de delivery de drogas. Ela estava na garupa de uma moto pilotada por outro adolescente, também de 16 anos, que é inabilitado. O caso foi registrado na tarde dessa quarta-feira (26/11) em Virginópolis (MG), no Vale do Rio Doce.

A dupla de adolescentes foi abordada depois que os militares viram que o motociclista pilotava de chinelos na Rua José Ferreira Campos, na Vila Santo Agostinho. De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição já havia recebido denúncias de que a adolescente estava envolvida com o tráfico e, com isso, foi feita uma busca pessoal nela por uma sargento feminina.

Conforme os registros, uma porção de maconha foi encontrada em um dos bolsos da jaqueta dela. Questionada, a jovem confirmou o envolvimento com o tráfico e assumiu que tinha mais droga em casa.

Os militares seguiram até a residência e, na cama do quarto dela, foi encontrada uma mochila com um tablete de um quilo de maconha prensada. Também foram achadas outras cinco porções da mesma droga, uma embalagem com aproximadamente 50g de cocaína, uma balança de precisão e R$ 175 em dinheiro vivo.

A avó da adolescente acompanhou as buscas e contou que sabia do envolvimento da menina com o tráfico, inclusive já teria dado conselhos em relação a isso. A senhora acompanhou exames de corpo de delito e, assim que chegaram ao batalhão de polícia, a adolescente passou a ser acompanhada pela mãe.

Delivery

Conforme denúncias recebidas pela PM de Virginópolis, a adolescente teria se envolvido com um jovem, de 20 anos, com quem fazia entrega de drogas em locais pré-determinados. Ele não foi encontrado no dia da apreensão da adolescente, mas quatro ocorrências sobre tráfico foram localizadas em nome dele.

Questionada, a adolescente contou que comprou o tablete de maconha e a cocaína na cidade de São João Evangelista, a 43 quilômetros de distância, e que cada uma das drogas teria custado R$ 2 mil. A jovem disse ainda que estava devendo R$ 4 mil ao fornecedor.

A moto em que estava a adolescente já foi alvo de diversas denúncias. Segundo a PM, o veículo já foi apontado outras vezes como o usado neste "delivery" de drogas.

A moto estava com um retrovisor quebrado e foi removida ao pátio credenciado do Detran. O adolescente de 16 anos, que conduzia o veículo e era inabilitado, foi liberado. Já a adolescente foi levada, em companhia da mãe, à delegacia da Polícia Civil de Guanhães. A PM continua as buscas pelo jovem de 20 anos, suspeito de também participar do delivery de drogas.