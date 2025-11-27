Black Friday: Metrô BH vai estender horário operacional de três estações
Extensão de horário será nas estações Vilarinho, Minas Shopping e Santa Efigênia. Confira orientações
compartilheSIGA
O metrô de Belo Horizonte vai alterar a operação na Black Friday. Nesta sexta-feira (28/11) e no sábado (29/11), a administração vai estender o horário operacional de três estações.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A extensão de horário será nas estações Vilarinho, Minas Shopping e Santa Efigênia. O intuito é atender ao público que irá às compras nos shoppings centers localizados no entorno das estações.
Leia Mais
As bilheterias e as estações do metrô funcionam das 5h15 às 23h, todos os dias. O horário será estendido em 20 minutos — ou seja, até as 23h20.
- Como se proteger de golpes em sites fraudulentos na Black Friday
- Black Friday na farmácia: produtos que valem a pena comprar com desconto
O intervalo entre as viagens será o habitual de 15 minutos. As outras estações estarão abertas após as 23h apenas para desembarque.
Intervalos
Intervalo em dias úteis: 7,5 minutos em horários de pico e 15 minutos nos demais horários.
O horário de pico da manhã é das 6h às 8h30 e o da tarde das 16h30 às 19h.
Intervalo habitual aos sábados: 7,5 minutos das 6h às 8h30 e 15 minutos após as 8h30. Domingos e feriados: 15 minutos durante todo o dia.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Atendimento ao cliente (SAC) do Metrô BH: falemetrobh@metrobh.com.br. Telefone/WhatsApp: 0800 723 1456.