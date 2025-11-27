Assine
COMUNICADO

Black Friday: Metrô BH vai estender horário operacional de três estações

Extensão de horário será nas estações Vilarinho, Minas Shopping e Santa Efigênia. Confira orientações

Estado de Minas
Repórter
27/11/2025 20:23

Estacão Santa Efigenia, em Belo Horizonte
Estação Santa Efigênia, em Belo Horizonte crédito: Leandro Couri/EM/DA. Press

O metrô de Belo Horizonte vai alterar a operação na Black Friday. Nesta sexta-feira (28/11) e no sábado (29/11), a administração vai estender o horário operacional de três estações.

A extensão de horário será nas estações Vilarinho, Minas Shopping e Santa Efigênia. O intuito é atender ao público que irá às compras nos shoppings centers localizados no entorno das estações.

As bilheterias e as estações do metrô funcionam das 5h15 às 23h, todos os dias. O horário será estendido em 20 minutos — ou seja, até as 23h20.

O intervalo entre as viagens será o habitual de 15 minutos. As outras estações estarão abertas após as 23h apenas para desembarque.

Intervalos

Intervalo em dias úteis: 7,5 minutos em horários de pico e 15 minutos nos demais horários.

O horário de pico da manhã é das 6h às 8h30 e o da tarde das 16h30 às 19h.

Intervalo habitual aos sábados: 7,5 minutos das 6h às 8h30 e 15 minutos após as 8h30. Domingos e feriados: 15 minutos durante todo o dia.

Atendimento ao cliente (SAC) do Metrô BH: falemetrobh@metrobh.com.br. Telefone/WhatsApp: 0800 723 1456.

