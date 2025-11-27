Black Friday na farmácia: produtos que valem a pena comprar com desconto

A Black Friday, que neste ano ocorre oficialmente nesta sexta-feira (28/11), pode ser uma ótima oportunidade para economizar nas compras, incluindo as de farmácia. Este é o momento ideal para reabastecer o armário de cuidados pessoais e saúde.

Em meio a tantas promoções, pode ser difícil decidir o que realmente vale o investimento. Para ajudar, selecionamos algumas categorias de produtos que costumam ter descontos mais vantajosos e que garantem uma economia real no fim do mês.

Protetor solar

Com a proximidade do verão, o protetor solar se torna um item essencial na rotina diária. As promoções da Black Friday são a chance ideal para adquirir versões para o rosto e corpo, especialmente as de marcas mais conceituadas ou com fórmulas específicas, como as com cor ou de alta proteção (FPS acima de 50), que geralmente têm um preço mais elevado.

Dermocosméticos

Séruns com vitamina C, cremes com ácido hialurônico e tratamentos anti-idade são produtos de alto valor agregado. Durante a Black Friday, esses itens ficam mais acessíveis, permitindo que você invista em cuidados avançados para a pele sem comprometer o orçamento. É o momento certo para experimentar um tratamento específico.

Suplementos e vitaminas

Quem faz uso contínuo de suplementos como ômega 3, colágeno, whey protein ou complexos vitamínicos sabe que o custo mensal pode ser significativo. Aproveitar os descontos para comprar esses produtos em maior quantidade pode garantir o estoque para os próximos meses com um preço muito mais baixo.

Produtos para cabelo de marcas profissionais

Shampoos, máscaras de tratamento e finalizadores de salão costumam ter um custo superior aos de prateleira de supermercado. Nas farmácias, durante a Black Friday, é comum encontrar linhas completas dessas marcas com descontos expressivos. É uma oportunidade para cuidar dos fios com produtos de alta performance.

Aparelhos de saúde e bem-estar

Medidores de pressão arterial, termômetros digitais, inaladores e umidificadores de ar são exemplos de equipamentos importantes para se ter em casa. Por não serem compras de rotina, adquiri-los com um bom desconto representa uma economia inteligente e um investimento na saúde da família.

Itens para bebês e crianças

Fraldas, lenços umedecidos e fórmulas infantis representam um gasto fixo no orçamento de quem tem filhos pequenos. Farmácias costumam oferecer pacotes promocionais e combos durante a Black Friday, permitindo que os pais estoquem esses itens essenciais por um valor bem menor que o habitual.

