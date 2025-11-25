Assine
Quais produtos os belo-horizontinos mais procuram na Black Friday 2025?

Pesquisa revela as categorias de produtos mais populares entre os consumidores de Belo Horizonte. Intenção de participar da Black Friday aumentou na capital

PC
Pedro Cerqueira
25/11/2025 15:21 - atualizado em 25/11/2025 15:24

Pagamento da primeira parcela do 13º coincide com dia da Black Friday
Quase 30% dos consumidores de Belo Horizonte pretendem comprar algum produto na Black Friday 2025 crédito: Jairamaral/EM/D.A Press/Brasil

Quase 30% dos consumidores de Belo Horizonte (precisamente 29,22%) pretendem comprar algum produto na Black Friday 2025. O número ficou 3,19 pontos percentuais (p.p.) acima do apurado no ano passado, revela pesquisa divulgada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais (Ipead).

Já o número de belo-horizontinos que não pretendem comprar nada nesta ocasião foi de 35,16%, 13,24 p.p. a menos que em 2024, mostrando que mais pessoas estão abertas a encontrar alguma oportunidade, fato confirmado também pelo aumento de indecisos na pesquisa: enquanto neste ano, 35,62% dos consultados ainda estão na dúvida se participarão ou não da Black Friday, em 2024, esse número era 10,05 p.p. inferior.

As categorias de produtos mais procuradas pelos participantes da pesquisa são:

  • 39,06% - Roupas, calçados e acessórios 
  • 31,25% - Eletrônicos
  • 29,69% - Eletrodomésticos
  • 23,44% - Beleza e perfumaria
  • 18,75% - Outros 
  • 15,63% - Informática
  • 10,94% - Brinquedos
  • 10,94% - Viagens
  • 9,38% - Móveis

A Black Friday 2025 por gênero em BH

Separando por gênero, 34,86% das mulheres disseram que querem participar da Black Friday 2025; entre os homens, esse percentual é de 23,64%.

As categorias de produtos mais procuradas pelas mulheres são: roupas, calçados e acessórios (44,74%); beleza e perfumaria (28,95%); e eletrodomésticos (28,95%).

Dentre os homens, os grupos de produtos mais desejados são: eletrônicos (38,46%); eletrodomésticos (30,77%); roupas, calçados e acessórios (30,77%).

Tópicos relacionados:

bh black-friday produtos

