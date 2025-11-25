Quais produtos os belo-horizontinos mais procuram na Black Friday 2025?

Quase 30% dos consumidores de Belo Horizonte (precisamente 29,22%) pretendem comprar algum produto na Black Friday 2025. O número ficou 3,19 pontos percentuais (p.p.) acima do apurado no ano passado, revela pesquisa divulgada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais (Ipead).

Já o número de belo-horizontinos que não pretendem comprar nada nesta ocasião foi de 35,16%, 13,24 p.p. a menos que em 2024, mostrando que mais pessoas estão abertas a encontrar alguma oportunidade, fato confirmado também pelo aumento de indecisos na pesquisa: enquanto neste ano, 35,62% dos consultados ainda estão na dúvida se participarão ou não da Black Friday, em 2024, esse número era 10,05 p.p. inferior.

As categorias de produtos mais procuradas pelos participantes da pesquisa são:

39,06% - Roupas, calçados e acessórios

31,25% - Eletrônicos

29,69% - Eletrodomésticos

23,44% - Beleza e perfumaria

18,75% - Outros

15,63% - Informática

10,94% - Brinquedos

10,94% - Viagens

9,38% - Móveis

A Black Friday 2025 por gênero em BH

Separando por gênero, 34,86% das mulheres disseram que querem participar da Black Friday 2025; entre os homens, esse percentual é de 23,64%.

As categorias de produtos mais procuradas pelas mulheres são: roupas, calçados e acessórios (44,74%); beleza e perfumaria (28,95%); e eletrodomésticos (28,95%).

Dentre os homens, os grupos de produtos mais desejados são: eletrônicos (38,46%); eletrodomésticos (30,77%); roupas, calçados e acessórios (30,77%).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia