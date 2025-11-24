Assine
CRESCIMENTO

Minas supera tarifaço e exporta US$ 16,4 bilhões em café e carne neste ano

Mesmo com sobretaxas americanas, agronegócio mineiro cresce 13% em receita com abertura de mercados na Ásia e Europa; Trump revogou decreto nesta semana

24/11/2025 21:30

Exportações de café mineiro se mantiveram em ritmo acelerado em 2025, apessar do tarifaço americano
Exportações de café mineiro se mantiveram em ritmo acelerado em 2025, apessar do tarifaço americano

As exportações mineiras de café e carne bovina mantiveram um ritmo de crescimento entre janeiro e outubro deste ano, driblando os prejuízos esperados pelo "tarifaço" do governo dos Estados Unidos sobre produtos agrícolas brasileiros. A medida restritiva durou pouco mais de três meses e não impediu o avanço do setor, segundo avaliação do governo de Minas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A retirada da tarifa extra de 40% sobre as exportações brasileiras foi oficializada por decreto assinado pelo presidente americano, Donald Trump, na última quinta-feira (20/11). As cobranças adicionais estavam em vigor desde o dia 6 de agosto.

De acordo com o balanço do governo estadual, no acumulado de janeiro a outubro de 2025 — mesmo sob a vigência da sobretaxa em parte do período —, as exportações mineiras dos dois produtos atingiram US$ 16,4 bilhões, com aproximadamente 14 milhões de toneladas embarcadas.

“O resultado representa crescimento de 13% na receita e redução de 6,5% no volume, indicando valorização dos preços das commodities”, informou a gestão estadual em nota.

Para contornar o cenário adverso, o Executivo mineiro ressalta que a imposição americana acabou estimulando a busca por alternativas. “O cenário resultante da sobretaxa abriu espaço para a ampliação de parcerias comerciais de Minas Gerais na Ásia e na União Europeia, especialmente com China e Índia”, destacou o governo.


O Estado informou que adotou iniciativas para mitigar os danos às empresas e produtores durante a vigência das tarifas. Entre as medidas, destaca-se a devolução de valores retidos do ICMS de exportação.

A ação beneficiou contribuintes habilitados à transferência ou utilização de créditos acumulados decorrentes de vendas diretas para os EUA, focando nas mercadorias que foram alvo da sobretaxa.

“A Secretaria de Estado da Fazenda (SEF-MG) reforça seu compromisso de vigilância permanente e de apoio à economia mineira, mantendo-se à disposição para orientar os contribuintes conforme a legislação vigente”, comunicou a pasta.

Setor produtivo comemora


A Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais (FAEMG) celebrou a revogação da medida. Em nota divulgada nesta segunda-feira (24/11), a entidade classificou o fim do tarifaço como “uma excelente notícia que promete injetar otimismo no mercado”.

"É uma ótima notícia para Minas Gerais. Nós exportamos muito café para os Estados Unidos. A retirada dos 10% e, agora, dos 40% vai nos dar uma condição de competitividade ainda maior", comemorou Antônio de Salvo, presidente da Faemg.

Segundo Salvo, a decisão traz tranquilidade imediata, especialmente para os cafeicultores: "Dá uma garantia para o produtor mineiro comercializar a safra tranquilo, sem atropelos. Não precisa ter pressa de vender, será possível negociar melhor".

O dirigente também enfatizou a importância da medida para a carne bovina. Os Estados Unidos são o segundo maior comprador do produto brasileiro, atrás apenas da China.

Lista de produtos livres da sobretaxa


Com o fim do decreto americano, os seguintes produtos agrícolas voltam a ser exportados sem a tarifa extra:

Carne bovina (todas as categorias);

Café (verde, torrado e derivados);

Frutas: frescas, congeladas e processadas (incluindo laranja, abacaxi, banana, manga e açaí);

Cacau e derivados;

Especiarias: pimenta, gengibre, canela, cúrcuma, entre outras;

Raízes e tubérculos (mandioca em todas as formas);

Sucos e polpas de frutas;

Fertilizantes (ureia, nitratos, potássicos, fosfatados).

overflay