Ex-ministra de Bolsonaro celebra fim do tarifaço: 'Quem ganha é o povo'

A redução de 40% das tarifas sobre produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, anunciada pela Casa Branca, nesta quinta-feira (20/11), foi celebrada pela senadora Tereza Cristina, ex-ministra de Jair Bolsonaro (PL).

Responsável pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de 2019 a 2022, Cristina ressaltou que a decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, é uma vitória para "o povo brasileiro".

"Temos agora o resultado pelo qual todos os negociadores brasileiros trabalharam, alinhando-se com a dinâmica própria do mercado interno americano, que falou mais alto. Mas este trabalho ainda não terminou. Há muito a ser feito. Quem ganha é o agronegócio, a indústria e o povo brasileiro", escreveu a senadora (PP) nas redes sociais.

Tarifas

O governo Donald Trump anunciou a redução de 40% das tarifas de importação sobre produtos do Brasil. A ordem executiva foi assinada pelo presidente norte-americano nesta quinta-feira (20/11) e é retroativa ao dia 13 de novembro.

Café, petróleo, frutas e carne bovina são alguns dos produtos que entram na diminuição do valor das importações feitas pelos Estados Unidos.

Tratativas

No dia 6 de outubro, o presidente norte-americano reiterou as “ótimas conversas” que teve com o chefe do Executivo brasileiro.

Em entrevista no Salão Oval da Casa Branca, Trump disse que “Lula é um homem bom” e que teria mais encontros com ele, tanto nos EUA quanto no Brasil.

“Eu o conheci nas Nações Unidas (ONU); eu estava subindo para fazer um discurso, e eu não tinha um teleprompter. Pouco antes disso, me encontrei com o presidente Lula, o achei muito bom, tivemos uma conversa muito boa em dois minutos. Foi um grande dia”, declarou.

Na mesma data, os dois presidentes conversaram por volta de 30 minutos por telefone. Trump destacou que a conversa foi “boa”, que “gostaram um do outro” e que iriam “começar a fazer negócios".