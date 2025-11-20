Trump retira 40% das tarifas de importação de produtos brasileiros

O governo Donald Trump anunciou a redução de 40% das tarifas de importação sobre alguns produtos do Brasil. A ordem executiva foi assinada pelo presidente norte-americano nesta quinta-feira (20/11).

Café, petróleo, frutas e carne bovina são alguns dos produtos que entram na diminuição do valor das importações feitas pelos Estados Unidos.

Trump havia anunciado no dia 9 de julho que as tarifas dos produtos brasileiros exportados para os EUA chegariam a 50% de aumento. Com a diminuição anunciada nesta quinta, o valor volta para os 10%.

O republicano chegou a enviar uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na qual tratava, além da questão econômica, do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado.

Trump afirmou que o valor era muito inferior ao que seria necessário para "corrigir graves injustiças", apesar de a balança comercial entre os países pender favoravelmente para os americanos.

Tratativas

No entanto, a relação de Trump e Lula reservou capítulos de diálogo e elogios das duas partes, além de pedidos por parte do presidente do Brasil de redução das tarifas.

No dia 6 de outubro, o presidente norte-americano reiterou as “ótimas conversas” que teve com o chefe do Executivo brasileiro. Em entrevista no Salão Oval da Casa Branca, Trump disse que “Lula é um homem bom” e que teria mais encontros com ele, tanto nos EUA quanto no Brasil.

“Eu o conheci nas Nações Unidas (ONU); eu estava subindo para fazer um discurso, e eu não tinha um teleprompter. Pouco antes disso, me encontrei com o presidente Lula, o achei muito bom, tivemos uma conversa muito boa em dois minutos. Foi um grande dia”, declarou.

Na mesma data, os dois presidentes conversaram por volta de 30 minutos por telefone. Trump destacou que a conversa foi “boa”, que “gostaram um do outro” e que iriam “começar a fazer negócios".

Eduardo Bolsonaro

Em 10 de outubro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) ironizou o encontro de Lula com Trump. "Lula encontra Trump e na mesa um assunto que claramente incomoda o ex-presidiário: Bolsonaro. Imagine o que foi tratado a portas fechadas?", escreveu Eduardo no X.

