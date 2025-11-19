Casa Branca defende que Trump tenha chamado jornalista de 'porquinha'

A Casa Branca defendeu nesta quarta-feira (19) que o presidente Donald Trump tenha chamado uma jornalista de "porquinha" depois que ela lhe fez uma pergunta sobre o caso Epstein, episódio que gerou indignação.

O incidente ocorreu na sexta-feira passada, durante uma conversa com a imprensa a bordo do avião presidencial: a jornalista da agência Bloomberg Catherine Lucey perguntou a Trump por que ele não queria publicar os arquivos sobre a investigação do criminoso sexual Jeffrey Epstein, "se não havia nada incriminatório" neles.

"Cale a boca. Cale a boca, porquinha", respondeu Trump. O vídeo só se tornou viral nas redes sociais na terça-feira.

"Essa jornalista se comportou de maneira inadequada e pouco profissional com seus colegas no avião. Se alguém procura briga, encontra", disse à AFP um funcionário da Casa Branca sob condição de anonimato.

A forma como a jornalista dirigiu a pergunta a Trump não teve nada de incomum.

Quando o presidente responde às perguntas em seu avião ou no Salão Oval, os repórteres competem para chamar sua atenção levantando a voz e, às vezes, interrompendo-se mutuamente.

Foi isso o que ocorreu durante a interação com Lucey.

Como de costume, Trump se aproximou por alguns minutos da cabine do Air Force One reservada à imprensa, e foi questionado sobre o caso Epstein, no qual seu governo está atolado há meses.

Visivelmente irritado, ele respondeu que não sabia nada sobre os crimes sexuais do financista, a quem frequentou durante muitos anos e que se suicidou na prisão antes do julgamento.

Foi então que a jornalista da Bloomberg tentou retomar a conversa com o presidente e fez uma pergunta sobre sua recusa em publicar os documentos da investigação.

Trump a interrompeu, apontou o dedo para ela e disse: "Cale a boca. Cale a boca, porquinha".

Desde que voltou ao poder em janeiro, o presidente republicano multiplicou seus ataques verbais contra jornalistas de veículos que considera hostis ao seu governo.

Procurada pela AFP, a associação que representa os correspondentes na Casa Branca (WHCA) não respondeu de imediato.

Na terça-feira, Trump atacou outra jornalista e ameaçou revogar a licença de transmissão da rede ABC, depois que a repórter Mary Bruce o questionou sobre um possível conflito de interesses relacionado aos negócios de sua família na Arábia Saudita, durante a visita à Casa Branca do príncipe herdeiro Mohamed bin Salman.

A jornalista também o questionou sobre o escândalo Epstein.

"Sabe, não é a pergunta que me incomoda. É a sua atitude. Acho que você é uma péssima jornalista", respondeu Trump, furioso.

