TARIFAS

Lula sobre fim do tarifaço: ‘Vitória do diálogo, diplomacia e bom senso’

Presidente afirmou ainda que continuará em "diálogo franco" com os EUA para avançar ainda mais na redução de tarifas

Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
20/11/2025 23:58 - atualizado em 21/11/2025 00:08

Donald Trump e Lula na Malásia, em 26 de outubro de 2025
Donald Trump e Lula na Malásia, em 26 de outubro de 2025 crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais na noite desta quinta-feira (20/11) para celebrar a derrubada das tarifas de diversos produtos brasileiros que eram sobretaxados em 40% pelo governo norte-americano. “Vitória do diálogo, da diplomacia e do bom senso”, declarou o chefe do Executivo nacional.

Lula destacou que uma conversa de aproximadamente 30 minutos com Donald Trump, ocorrida em 6 de outubro e também mencionada pelo norte-americano, e um encontro com o republicano na Malásia, no fim daquele mês, foram decisivos para que as taxas fossem zeradas.

 

"Isso é um sinal muito importante para uma relação civilizada que devem ter o Brasil e os Estados Unidos. Ele está convidado para vir ao Brasil quando quiser. E eu espero ser convidado para ir a Washington para a gente poder zerar qualquer celeuma comercial e política entre os países”, declarou Lula, durante visita ao Salão do Automóvel, em São Paulo, ao lado do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Lula esteve na Malásia para participar da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). Durante a visita, ele também participou de um seminário empresarial e assinou acordos de cooperação em comércio e tecnologia com a Malásia.

No país, um dia antes da Cúpula, Lula encontrou Trump, na capital Kuala Lumpur, a fim de discutir a sobretaxa de 40%. Lula pleiteou que as tarifas fossem zeradas, segundo informou na ocasião Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores.

A decisão de Trump tem validade retroativa a 13 de novembro. Dentre os produtos que ficam isentos de tarifas de 40% estão:

  • carnes e miúdos bovinos (línguas, fígados, carne salgada, seca ou defumada);
  • hortaliças e raízes tropicais;
  • cocos e castanhas (castanha do Pará e castanha de caju);
  • frutas (banana, abacaxi, abacate, manga, polpas e sucos);
  • café, chá, mate e especiarias;
  • cereais e farinhas especiais;
  • cacau em grão, massa, manteiga e pó;
  • Preparações alimentícias e conservas (incluindo açaí em preparações de frutas);
  • açaí e água de coco;
  • fertilizantes minerais e químicos;
  • óleo essencial de laranja.

