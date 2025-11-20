Lula sobre fim do tarifaço: ‘Vitória do diálogo, diplomacia e bom senso’

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais na noite desta quinta-feira (20/11) para celebrar a derrubada das tarifas de diversos produtos brasileiros que eram sobretaxados em 40% pelo governo norte-americano. “Vitória do diálogo, da diplomacia e do bom senso”, declarou o chefe do Executivo nacional.

Lula destacou que uma conversa de aproximadamente 30 minutos com Donald Trump, ocorrida em 6 de outubro e também mencionada pelo norte-americano, e um encontro com o republicano na Malásia, no fim daquele mês, foram decisivos para que as taxas fossem zeradas.





"Isso é um sinal muito importante para uma relação civilizada que devem ter o Brasil e os Estados Unidos. Ele está convidado para vir ao Brasil quando quiser. E eu espero ser convidado para ir a Washington para a gente poder zerar qualquer celeuma comercial e política entre os países”, declarou Lula, durante visita ao Salão do Automóvel, em São Paulo, ao lado do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Lula esteve na Malásia para participar da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). Durante a visita, ele também participou de um seminário empresarial e assinou acordos de cooperação em comércio e tecnologia com a Malásia.

No país, um dia antes da Cúpula, Lula encontrou Trump, na capital Kuala Lumpur, a fim de discutir a sobretaxa de 40%. Lula pleiteou que as tarifas fossem zeradas, segundo informou na ocasião Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores.

A decisão de Trump tem validade retroativa a 13 de novembro. Dentre os produtos que ficam isentos de tarifas de 40% estão: