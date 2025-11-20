Lula sobre fim do tarifaço: ‘Vitória do diálogo, diplomacia e bom senso’
Presidente afirmou ainda que continuará em "diálogo franco" com os EUA para avançar ainda mais na redução de tarifas
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais na noite desta quinta-feira (20/11) para celebrar a derrubada das tarifas de diversos produtos brasileiros que eram sobretaxados em 40% pelo governo norte-americano. “Vitória do diálogo, da diplomacia e do bom senso”, declarou o chefe do Executivo nacional.
Lula destacou que uma conversa de aproximadamente 30 minutos com Donald Trump, ocorrida em 6 de outubro e também mencionada pelo norte-americano, e um encontro com o republicano na Malásia, no fim daquele mês, foram decisivos para que as taxas fossem zeradas.
"Isso é um sinal muito importante para uma relação civilizada que devem ter o Brasil e os Estados Unidos. Ele está convidado para vir ao Brasil quando quiser. E eu espero ser convidado para ir a Washington para a gente poder zerar qualquer celeuma comercial e política entre os países”, declarou Lula, durante visita ao Salão do Automóvel, em São Paulo, ao lado do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Lula esteve na Malásia para participar da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). Durante a visita, ele também participou de um seminário empresarial e assinou acordos de cooperação em comércio e tecnologia com a Malásia.
No país, um dia antes da Cúpula, Lula encontrou Trump, na capital Kuala Lumpur, a fim de discutir a sobretaxa de 40%. Lula pleiteou que as tarifas fossem zeradas, segundo informou na ocasião Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores.
A decisão de Trump tem validade retroativa a 13 de novembro. Dentre os produtos que ficam isentos de tarifas de 40% estão:
- carnes e miúdos bovinos (línguas, fígados, carne salgada, seca ou defumada);
- hortaliças e raízes tropicais;
- cocos e castanhas (castanha do Pará e castanha de caju);
- frutas (banana, abacaxi, abacate, manga, polpas e sucos);
- café, chá, mate e especiarias;
- cereais e farinhas especiais;
- cacau em grão, massa, manteiga e pó;
- Preparações alimentícias e conservas (incluindo açaí em preparações de frutas);
- açaí e água de coco;
- fertilizantes minerais e químicos;
- óleo essencial de laranja.