Preço da carne para churrasco tem aumento inferior ao da inflação em BH

A evolução do preço das carnes para churrasco nos últimos 12 meses em Belo Horizonte ficou inferior à inflação acumulada nesse período. O site Mercado Mineiro fez um levantamento de preços de cortes típicos de churrasco entre os dias 10 e 20 de novembro na capital mineira.

Ao comparar o valor médio atual dessas carnes com a mesma pesquisa realizada há um ano, nenhum sofreu variação positiva acima do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrado em Belo Horizonte ao longo dos últimos 12 meses, que, de acordo com o a Fundação Ipead (Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais), ficou em 4,75%.

Neste período, o corte de churrasco que sofreu maior alta foi a picanha, cujo preço médio subiu de R$ 70,83 para R$ 73,92, uma variação positiva de 4,36%. Outros cortes bovinos tiveram aumento bem abaixo disso: o preço do quilo da alcatra foi de R$ 51,72 para R$ 52,86, alta de 2,2%; o contrafilé teve variação de 2,53%, passando de R$ 53,18 em novembro de 2024 para R$ 54,53; e a fraldinha foi “remarcada” de R$ 38,39 para R$ 38,94, variação de 1,43%.

Nos cortes suínos e de frango, alguns ficaram até mais baratos: o preço médio do lombo em Belo Horizonte caiu de R$ 26,52 para R$ 25,77, queda de 2,83%; já o quilo da asinha de frango teve redução de 5,43%, caindo de R$ 18,44 para R$ 17,44.

Outros cortes de churrasco que ficaram abaixo da inflação foram: pernil sem osso, de R$ 23,46 para R$ 23,59 (+0,55%); bisteca, de R$ 22,61 para R$ 22,99 (+1,68%); e coxa com sobrecoxa, que manteve o preço médio de R$ 13,28 ao longo dos últimos 12 meses.

“A alta da carne abaixo da inflação se deu em função das ‘turbulências’ que tivemos, principalmente no segundo semestre, devido à taxação (dos Estados Unidos à importação de alguns produtos brasileiros), já que tivemos uma oferta maior. Mas, principalmente, tem a questão financeira mesmo. Você vê que o filé mignon, que é uma carne cara e nobre como a picanha, caiu de preço em função do poder aquisitivo da população, que está reduzindo o consumo e, muitas vezes, optando pelo frango. Isto interfere também, porque você tem uma oferta maior de carne”, explicou o economista Feliciano Abreu, do Mercado Mineiro.

O economista comemora este cenário, mas recomenda que o consumidor fique atento e pesquise os preços, já que a variação do mesmo produto entre os estabelecimentos comerciais é alta. Entre as carnes bovinas, a alcatra pode custar de R$ 38,89 a R$ 84,95 (uma diferença de 118,44%), enquanto o contrafilé é vendido entre R$ 39,98 e R$ 79,95 (+99,97%), a fraldinha varia entre R$ 29,88 e R$ 59,99 (+100,77%) e o quilo da picanha custa de R$ 47,99 a R$ 99,90 (+108,17%).

Entre os suínos, o pernil sem osso custa entre R$ 17,48 e R$ 34,90 (+99,66%), enquanto a bisteca custa entre R$ 16,90 e R$ 30,90 (+82,84%) e o lombo de R$ 16,98 a R$ 36,90 (+117%). A coxa com sobrecoxa de frango custa entre R$ 9,98 e R$ 18,99 (+90,28%), e o quilo da asinha entre R$ 12,98 e R$ 22,90 (+76,43%).

A pesquisa do Mercado Mineiro ainda mensurou a variação de preço de outras modalidades de churrasco. O preço médio do rodízio de carnes em novembro de 2024 era de R$ 104,47 e agora custa R$ 105,85, alta de 0,93%. Enquanto isso, o preço médio do buffet de churrasco, aquele em que a empresa vai até a casa do cliente, ficou 37,36% mais caro, saltando de R$ 72 para R$ 98,90 por pessoa.

“Quanto ao buffet de churrasco, realmente o preço dos serviços tem subido bastante. De uma forma geral, quando se fala em serviços, todas as pesquisas que temos aqui mostram que o preço subiu bastante. Já o preço médio do rodízio, que é um comércio, subiu bem abaixo da inflação porque eles não estão conseguindo repassar o aumento de custos”, analisou Feliciano Abreu.

A variação de preço entre as empresas também é grande para essas duas modalidades: nos buffets de churrasco, o preço por pessoa varia de R$ 50 a R$ 230 (360%); já entre os rodízios da capital, os preços ficam entre R$ 53,90 e R$ 199,90 (270%) em dias normais e entre R$ 66,90 e R$ 219,90 em datas comemorativas (228%). No entanto, sempre é preciso levar em consideração a qualidade oferecida entre as empresas.