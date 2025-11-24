Primeira parcela do 13° salário cai na Black Friday; saiba por quê

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
O dia 28 de novembro de 2025 promete ser movimentado para trabalhadores, consumidores e para o comércio brasileiro. A data marca simultaneamente dois eventos relevantes: a Black Friday, já consolidada como um dia de promoções, e o pagamento da primeira parcela do 13º salário.
A coincidência é consequência do calendário. Por lei, os empregadores devem depositar a primeira parcela do 13º até 30 de novembro. Em 2025, porém, o dia cai em um domingo, quando não há compensação bancária. Assim, o pagamento é antecipado automaticamente para o dia útil anterior, que neste ano coincide com a sexta-feira da Black Friday.
O horário do depósito fica a critério do empregador — o que significa que o dinheiro pode entrar na conta do trabalhador em qualquer momento do dia. Mesmo que os descontos da Black Friday sejam tentadores, a recomendação é que quem está endividado deve priorizar a quitação de débitos, especialmente os que acumulam juros elevados.
Para quem está com as contas em dia, o 13º pode ser usado para compras planejadas ou até mesmo para começar uma reserva financeira.
Quem tem direito ao 13º salário?
O benefício, oficialmente chamado de gratificação de Natal, é garantido por lei para todos os trabalhadores com carteira assinada que tenham atuado por pelo menos 15 dias em um mês. Aposentados e pensionistas do INSS também recebem o valor.
Não têm direito ao benefício:
Trabalhadores temporários
Estagiários
Profissionais autônomos
A primeira parcela corresponde a 50% do salário bruto, sem descontos de INSS ou Imposto de Renda. Já a segunda parcela — paga até 20 de dezembro — inclui os abatimentos. O cálculo é simples: divide-se o salário mensal por 12 e multiplica-se pelo número de meses trabalhados no ano. Entram na conta adicionais fixos, média de horas extras e comissões, mas ficam de fora auxílios como vale-transporte e vale-alimentação.
A legislação também determina que o valor só pode ser dividido em até duas parcelas. Caso a empresa não cumpra o prazo, está sujeita a penalidades aplicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Brasileiros estão de olho nos descontos
Segundo levantamento da MindMiners, 57% dos consumidores foram convencidos por descontos a realizar compras não planejadas na Black Friday anterior. Além disso, 24% já planejam compras para as promoções deste ano; 19% pretendem comprar mesmo sem planejamento prévio.
Outro estudo, realizado pelo Google em parceria com a Offerwise, revela que 59% dos brasileiros consideram o desconto essencial para qualquer compra. Do total de entrevistados, 51% preferem esperar a Black Friday por confiarem mais nas ofertas.
O levantamento aponta que 36% dos trabalhadores pretendem gastar o mesmo ou até mais que nos anos anteriores devido ao reforço financeiro do 13º. As categorias mais desejadas são:
Moda – 20%
Eletrônicos (celulares, TVs, notebooks) – 18%
Eletrodomésticos – 18%
Itens para casa – 15%
Beleza e perfumaria – 13%
Eletroportáteis – 5%
Iniciar a carreira com um salário competitivo pode definir o ritmo de sua trajetória profissional, especialmente em áreas com alta demanda e formação técnica especializada. Imagem Freepik
Segundo dados da Firjan sobre salários de admissão em 2024, algumas profissões oferecem rendimentos iniciais acima de R$ 10 mil. Imagem Freepik
Esse cenário destaca a importância de escolher cursos e caminhos com demanda clara no mercado formal, comprovada pelo registro em carteira. A Firjan permite traçar um panorama realista do que o setor formal remunera no primeiro emprego. Veja as que pagam melhor no começo da carreira.
Imagem Freepik
Engenheiros em computação – R$ 13.794 – formação em Engenharia da Computação ou áreas afins (5 anos). O profissional desenvolve softwares, sistemas e infraestrutura de TI, garantindo soluções tecnológicas complexas.
Imagem Freepik
O mercado é um dos mais aquecidos do país, com vagas em empresas de tecnologia, startups, indústria e também no setor público. A alta demanda é sustentada pela transformação digital em todos os setores. Imagem Freepik
Engenheiros de minas e afins – R$ 13.055 – graduação em Engenharia de Minas (5 anos), com atuação na extração mineral e gerenciamento de minas. O trabalho envolve planejar operações e otimizar recursos. Imagem Freepik
O mercado é impulsionado pela mineração e commodities, com vagas em mineradoras, consultorias e órgãos públicos. É uma profissão estratégica para regiões com forte atividade mineral. Divulgação
Diretores de espetáculos e afins – R$ 11.716 – formação em Produção Cultural, Teatro ou Cinema. O diretor coordena grandes eventos, shows e produções artísticas, unindo criatividade e gestão.
Divulgação
O setor de entretenimento está em expansão, com oportunidades em produtoras, emissoras e eventos de grande porte. A profissionalização aumenta a valorização dessa carreira.
Reprodução do Youtube Canal NBCU Academy
Engenheiros químicos e afins – R$ 11.181 – graduação em Engenharia Química (5 anos), com foco em processos industriais e pesquisa de novos materiais. Atua no controle de qualidade e inovação.
Divulgação
O mercado abrange indústrias petroquímicas, farmacêuticas e de biotecnologia, com vagas em fábricas, laboratórios e centros de pesquisa. A versatilidade da formação é um diferencial. Divulgação
Engenheiros mecânicos e afins – R$ 10.838 – curso de Engenharia Mecânica (5 anos), responsável por projetar e manter máquinas e sistemas. O trabalho exige domínio técnico e inovação. Divulgação
As oportunidades estão em indústrias automotivas, de energia e manufatura, além de consultorias e órgãos públicos. O setor industrial garante estabilidade na demanda.
Divulgação
Geólogos, oceanógrafos, geofísicos e afins – R$ 10.642 – graduação em Geologia, Oceanografia ou Geofísica (4 a 5 anos). Profissionais estudam a Terra, mares e recursos naturais. Divulgação
Médicos clínicos – R$ 10.071 – Medicina (6 anos de graduação + CRM), com atuação em diagnósticos e tratamentos gerais. São responsáveis pelo primeiro contato do paciente.
Imagem Freepik
O mercado é amplo e estável, com atuação em hospitais, clínicas privadas e postos de saúde. A competitividade é alta, mas a demanda é constante em todo o país. Divulgação
Engenheiros de produção, qualidade, segurança e afins – R$ 9.960 – graduação em Engenharia de Produção ou Segurança no Trabalho (5 anos). Profissionais otimizam processos e garantem eficiência. Imagem Freepik
Trabalham em indústrias, logística e consultorias, focando em produtividade e qualidade. A formação versátil abre portas em diferentes setores econômicos. Imagem Freepik
Pesquisadores de engenharia e tecnologia – R$ 9.708 – formação em Engenharia ou Tecnologia, geralmente com pós-graduação (6 a 8 anos). Conduzem projetos de inovação e pesquisa aplicada. Imagem Freepik
O mercado envolve universidades, centros de pesquisa e empresas privadas. A valorização da inovação tecnológica impulsiona a procura por esse profissional.
Imagem Freepik
Engenheiros eletricistas, eletrônicos e afins – R$ 9.489 – graduação em Engenharia Elétrica ou Eletrônica (5 anos). Atuam no desenvolvimento de circuitos e sistemas de energia.
Imagem Freepik
O mercado inclui telecomunicações, energia e infraestrutura, com atuação em empresas de serviços, concessionárias e indústrias. A expansão do setor elétrico mantém a demanda aquecida. - Imagem Freepik