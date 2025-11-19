Black Friday movimenta iniciativa de consumo consciente e impacto social

Nesse período do aumento de compras online otimizadas pelas promoções da Black Friday, há quem alinhe o consumo consciente com o cashback social — uma modalidade em que parte do valor das compras realizadas pelos consumidores é revertida para causas sociais.

Na área da inovação do setor, o projeto Promovendo o Bem é um exemplo de iniciativa que une tecnologia, propósito e impacto social. Criada com curadoria da escola de filosofia Nova Acrópole, a organização sem fins lucrativos tem como missão mobilizar e gerir recursos em benefício de outras organizações da sociedade civil e projetos sociais em todo o Brasil.

O primeiro lançamento da organização é o Shopping do Bem, um site de cashback solidário. O espaço virtual possibilita que compras em lojas comuns online revertam um percentual para causas solidárias, sem nenhum custo adicional.

A profissional da área de confecções em Goiânia, Nayara Mota, é um exemplo. Ela conta como foi mudar sua forma de fazer compras pela internet. “Bastou entrar pelo site, comprar normalmente na loja que escolhi e conferir que um percentual foi destinado para uma instituição que eu também escolhi, sem que eu precisasse pagar mais. Fiquei ainda mais satisfeita porque vi que posso ajudar com confiança, acompanhando a doação do cashback”, comentou.

O comércio digital (e-commerce) é um dos que mais crescem no Brasil. Segundo o E-commerce Brasil, o Webshoppers, principal estudo sobre o tema desde 2001, esta expansão se mantém mesmo diante de desafios econômicos, tendo ganhado relevância como uma alternativa de compra mais conveniente e, muitas vezes, mais econômica.

A equipe criadora da iniciativa argumenta que a proposta do Promovendo o Bem e seus projetos é responder à necessidade de soluções sustentáveis e eficazes para os desafios sociais contemporâneos. “Essa proposta transforma o ato de comprar em oportunidade de ajudar, engajando o público em ações concretas de transformação. E ao conectar empresas, consumidores e causas sociais, promovemos uma rede de solidariedade que transforma vidas”, afirma.

O projeto de empreendedorismo social, tecnologia e propósito está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) e incorpora as boas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG). “Assim, reforçamos a responsabilidade ética e a transparência em todas as etapas”, explica.

Por meio de parcerias com empresas e plataformas de e-commerce, o projeto também promove a doação integral ou parcial do lucro das vendas por empresas parceiras. A equipe destaca ainda que “isso fortalece o terceiro setor e amplia o alcance de iniciativas voltadas à educação, saúde, cultura e assistência social”.

“Vivemos tempos em que o consumo parece automático, mas e se ele pudesse ser também consciente? Escolher com consciência é o primeiro passo para construir um mundo melhor”, analisa a filósofa Lúcia Helena Galvão, professora voluntária da Nova Acrópole.