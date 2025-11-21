Assine
Mundo Corporativo

A edição de 2025 da Black Friday de Verdade será realizada entre 24 e 28 de novembro e passa a integrar ferramentas de acompanhamento de preços e informações sobre ofertas, reunidas em uma única plataforma.

21/11/2025 14:23

Black Friday de Verdade 2025 traz monitoramento de preços nessa última semana crédito: DINO

A Black Friday de Verdade realiza, em 2025, um conjunto de ações voltadas ao monitoramento de preços e à disponibilização de informações sobre ofertas ao longo da semana de novembro. A iniciativa inclui uma extensão gratuita para navegador, que observa em tempo real o histórico e a variação de valores de produtos em diferentes varejistas.

Criada com o propósito de reduzir práticas conhecidas como “Black Fraude”, a ação reúne empresas de diversos segmentos e disponibiliza dados que auxiliam o público na análise das oscilações de preços durante o período. A extensão, disponível na Chrome Web Store, permite comparar valores entre lojas, consultar registros anteriores e aplicar cupons automaticamente. A campanha tem como objetivo fornecer informações que permitam ao consumidor avaliar com mais precisão a variação de preços ao longo do tempo.

Em 2025, o site oficial Black Friday de Verdade concentra diferentes ferramentas em um único portal, com a proposta de oferecer informações sobre o comportamento dos preços e sobre as marcas participantes.

A página inicial apresenta um carrossel com ofertas selecionadas e monitoradas continuamente. O portal também disponibiliza filtros de seleção com curadoria prévia, priorizando descontos legítimos, históricos de preços confiáveis e lojas com reputações verificadas.

O site reúne ainda orientações relacionadas à segurança nas compras online, informações sobre as empresas participantes e um comparador de preços atualizado, consolidando-se como ponto de consulta durante a semana de novembro.

Entre as marcas participantes estão Sam’s Clube, Nestlé FamilyNes, Compra Certa e Ortobom, entre outras.

Participação na campanha

O site oficial, blackfridaydeverdade.com.br, reúne as principais informações sobre as ações previstas. A campanha também mantém perfis nas redes sociais, onde divulga comunicados e dados sobre a iniciativa, e uma extensão chamada Black Friday de Verdade, que permanece disponível para instalação na Chrome Web Store.

Sobre a Black Friday de Verdade

Criada em 2014, a campanha reúne varejistas e plataformas que adotam critérios de clareza na comunicação de preços. Desde então, tem atuado na promoção de iniciativas voltadas à transparência nas práticas comerciais durante o período promocional.



Website: https://blackfridaydeverdade.com.br/ofertas-de-verdade

