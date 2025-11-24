Assine
overlay
Início Economia

O impacto de novas regras da Receita no mercado de criptoativos

Nova norma obriga plataformas estrangeiras a reportar dados detalhados ao Fisco

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
24/11/2025 15:09

compartilhe

SIGA
x
O impacto de novas regras da Receita no mercado de criptoativos
O impacto de novas regras da Receita no mercado de criptoativos crédito: Platobr Economia

Gerou incômodo no mercado de criptomoedas brasileiro a nova exigência da Receita Federal de que plataformas estrangeiras que atendem brasileiros, como a Binance, passem a enviar ao Fisco dados detalhados de cada operação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Receita implementou as mudanças alegando — com razão — que elas têm como objetivo fortalecer a transparência das operações com criptoativos, além de evitar lavagem de dinheiro e evasão fiscal. A troca automática de informações com autoridades fiscais de outros países isso inclui dados sobre cada transação, além da identificação completa de usuários, tipo de ativo, saldos, valores e histórico mensal.

No mercado, entre fintechs ouvidas pela coluna, a obrigatoriedade de reporte por corretoras de criptoativos sediadas fora do país tem sido avaliada como um nível de rastreabilidade e de demanda operacional “impossível de cumprir”, especialmente para as plataformas menores. Hoje, essas empresas concentram quase metade do volume de criptoativos negociados por brasileiros.

Além dessas mudanças da Receita, desde o começo de novembro o Banco Central elevou o capital mínimo das fintechs, impôs regras mais rígidas de governança e determinou auditoria de reservas.

O setor reclama que o arcabouço regulatório avançou mais rápido do que a capacidade operacional das empresas.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay