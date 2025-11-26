Inhotim será palco para o lançamento do cartão World Legend Mastercard

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Sob o céu de Minas Gerais, entre jardins botânicos assinados por Burle Marx e pavilhões de arte contemporânea que abrigam obras de Edgar Calel, Hélio Oiticica e Adriana Varejão, a Mastercard dá o pontapé para o lançamento do World Legend Mastercard no Brasil com uma experiência reservada a poucos convidados em Inhotim, maior museu a céu aberto da América Latina, em Brumadinho, Minas Gerais

Durante três dias, os selecionados terão hospedagem no Clara Arte – o hotel boutique dentro do próprio Instituto Inhotim –, visitas privadas às galerias com curadores, e jantares assinados por chefs brasileiros com estrela Michelin. Arte, natureza e alta gastronomia em estado puro: é exatamente esse o DNA do cartão mais exclusivo já criado pela Mastercard, que chega ao país como o primeiro da América Latina a recebê-lo.





Em um dos lugares mais extraordinários do planeta, o Instituto Inhotim será o palco do lançamento do cartão mais exclusivo já criado pela Mastercard: o World Legend Mastercard. De 30 de novembro a 2 de dezembro, convidados selecionados viverão uma experiência imersiva e única – arte contemporânea de nível mundial, natureza exuberante e alta gastronomia – tudo isso resume o que o World Legend promete entregar todos os dias aos seus futuros portadores.



Leia Mais Mantendo-se à Frente das Ameaças Cibernéticas: pesquisa da Mastercard revela novas preocupações entre consumidores da América Latina e do Caribe Mastercard lança a primeira solução de inteligência contra ameaças cibernéticas para combater fraudes em pagamentos em larga escala Seu dinheiro também quer viajar: onde abrir uma conta internacional



Chegada ao Brasil





O Brasil é o primeiro país da América Latina a receber o cartão World Legend Mastercard, que já tem sete emissores confirmados Martercard/Divulgação

O World Legend Mastercard é o produto mais exclusivo da companhia em todo o mundo e posiciona acima do Black. O Brasil é o primeiro país da América Latina a receber o cartão, que já tem sete emissores confirmados: Banco do Brasil, BTG Pactual, C6 Bank, Itaú Unibanco, PicPay, Sicoob e Sisprime do Brasil.





“O World Legend Mastercard representa um marco histórico na nossa estratégia global e eleva o padrão de relacionamento com o consumidor de altíssima renda. Ao mesmo tempo, oferece aos emissores uma plataforma única de fidelização e diferenciação”, afirma Marcelo Tangioni, presidente da Mastercard Brasil. “O Brasil está entre os três maiores mercados da Mastercard no mundo. Ser o pioneiro na América Latina reforça a relevância do país em nossa operação.”





O luxo mudou: hoje é experiência





Pesquisas recentes da Mastercard mostram que 59% dos consumidores de altíssima renda preferem investir em experiências a bens materiais, priorizando memórias duradouras com família e amigos. Outro estudo da PYMNTS Intelligence (2025) revela que 74% dos usuários de cartões ultra-premium usaram ao menos um benefício no último ano, contra apenas 32% dos portadores de cartões tradicionais. No Brasil, 86% desse público usam o cartão com mais frequência que a média da população (65%).





Os pilares do World Legend Mastercard





Gastronomia

Experiências exclusivas nos melhores restaurantes com estrela Michelin do país: Casa 201, Corrutela, D.O.M., Fame Osteria, Huto, Jun Sakamoto, Kazuo, Kinoshita, Kuro, Maní, Oizumi Sushi, Ryo Gastronomia e Tangará Jean-Georges. Inclui jantares assinados, reservas prioritárias e valet gratuito. Em 2025 estreia o **Taste of Priceless** no Aeroporto de Guarulhos, lounge reservado com menu criado pelo chef Alex Atala (duas estrelas Michelin).





Arte e entretenimento

Curadoria exclusiva pela galeria Nara Roesler, com art advisor dedicado, convites VIP e visitas guiadas às principais feiras nacionais e internacionais de arte contemporânea.





Viagens

- “Anytime check-in e check-out” em hotéis de coleção: Palácio Tangará (SP), Copacabana Palace e Hotel das Cataratas (Belmond), Unique, Unique Garden, Botanique, Clara Arte (Inhotim), B Hotel (Brasília), Pousada Maravilha (Fernando de Noronha) e VIK (Chile e Uruguai).

- Benefícios exclusivos em cada propriedade (café da manhã, spa credit, welcome amenities).

- Curadoria personalizada pela Teresa Perez Collection.

- Seguro-viagem MasterAssist até US$ 1 milhão e MasterRental com cobertura de responsabilidade civil.





Acesso global





Concierge dedicado 24/7 + plataforma The Mastercard Collection: Fast Track em aeroportos, Taste of Priceless no mundo, reservas prioritárias em restaurantes Michelin internacionais, ingressos antecipados para shows, adesão Soho Friends com descontos na Soho House e dezenas de experiências Priceless.





Próximo nível (meados de 2026)





Versão ainda mais rara do cartão, com o benefício Air Companion – passagem aérea em classe executiva 100% gratuita para um acompanhante em rotas selecionadas, oferecido pelos emissores aos clientes mais qualificados.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O final de semana exclusivo em Inhotim é apenas o início. Até o lançamento oficial do cartão ainda em 2025, a Mastercard promoverá uma série de experiências fechadas – jantares secretos, vernissages privadas e viagens-surpresa – que antecipam o universo de sofisticação, conexão e exclusividade que só o World Legend Mastercard proporciona.