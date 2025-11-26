Mantendo-se à Frente das Ameaças Cibernéticas: pesquisa da Mastercard revela novas preocupações entre consumidores da América Latina e do Caribe

Hoje, a Mastercard divulgou os resultados de sua mais recente pesquisa regional focada na percepção sobre cibersegurança na América Latina e no Caribe. O estudo revela que,àmedida que os pagamentos digitais se tornam padrão e a conveniência cresce, um novo paradoxo surge na região: embora os consumidores estejam cada vez mais confiantes em sua capacidade de navegar no mundo digital, o medo de fraudes e golpes continua sendo sua preocupação mais urgente.

De acordo com a pesquisa, oito em cada dez latino-americanos (80%) afirmam sentir-se capazes de se proteger online — um claro indicador da crescente maturidade digital da região. Mesmo assim, quase metade (47%) aponta fraudes e golpes como sua maior frustração ao realizar transações digitais, evidenciando uma tensão essencial entre confiança e cautela em uma era de expansão da inclusão financeira.

“À medida que a região continua sua jornada de transformação digital, as pessoas vivem uma realidade dupla — são confiantes, digitalmente experientes e abertasàinovação, mas também conscientes de que os golpes estão se tornando mais sofisticados”, afirma Ana Lucia Magliano, Vice-Presidente Executiva de Serviços da Mastercard para a América Latina e o Caribe. “Esses dados reforçam a oportunidade coletiva de reduzir a lacuna de confiança com soluções que ajudem organizações e consumidores a se manteremàfrente das ameaças.”

Para proteger as pessoas no ambiente digital, a Mastercard vai além de garantir a segurança das transações — atua para proteger cada interação digital. A empresa utiliza inteligência artificial, análises avançadas e modelagem comportamental para antecipar e impedir ameaças cibernéticas antes que aconteçam — apoiada por um investimento de US$11 bilhões em cibersegurança nos últimos cinco anos. Recentemente, a Mastercard lançou o Mastercard Threat Intelligence, a primeira solução do setor capaz de aplicar inteligência de ameaças em escala em todo o ecossistema de pagamentos, permitindo que os bancos detectem e respondam a riscos emergentes antes que a fraude ocorra.

Confiança digital, mas com cautela

O engajamento dos consumidores com finanças digitais cresceu na região, com cartões de débito (89%) e de crédito (84%) dominando as transações do dia a dia. Tecnologias de pagamento mais recentes também estão ganhando força — transferências em tempo real (79%) e carteiras digitais (74%) estão rapidamente se consolidandoàmedida que consumidores buscam velocidade e conveniência.

Mas esse mesmo avanço trouxe novas preocupações. Além de fraudes e golpes, questões de privacidade (32%) — relacionadas ao uso ou compartilhamento de dados pessoais ou financeiros — seguem causando inquietação. A ascensão das fraudes impulsionadas por IA, como deepfakes e clonagem de voz, é particularmente alarmante — citada por 43% dos entrevistados como uma ameaça emergente que está redefinindo a percepção de segurança nos ambientes digitais.

A Nova Face da Fraude

Esquemas tradicionais estão evoluindo rapidamente. Golpes por telefone e voz continuam sendo o tipo de fraude mais comum na América Latina (32%), seguidos de perto por golpes em redes sociais e ataques de phishing. Essas táticas, cada vez mais impulsionadas por tecnologias avançadas, têm tornado mais difícil — até para os consumidores mais experientes — diferenciar o que é real do que é falso, tornando mais difícil distinguir o real do falso, elevando ao mesmo tempo a vigilância e a frustração dos consumidores.

Confiança e transparência impulsionam o crescimento digital

Os dados também destacam a importância da confiança para sustentar a adoção do digital. Bancos (89%) e redes de pagamento como a Mastercard (82%) surgem como as instituições mais confiáveis para manter dinheiro e dados seguros. Essa confiança é uma base essencial para o crescimento digital contínuo em uma região onde inclusão e inovação estão transformando a forma como as pessoas pagam e recebem.

Os consumidores também destacaram preferências claras por recursos que aumentam sua sensação de segurança:

Alertas proativos e ferramentas de monitoramento (59%)

Políticas claras de proteção e reembolso em caso de fraude (57%)

Métodos mais robustos de autenticação, como biometria ou passkeys (53%)

Essas expectativas revelam uma oportunidade para o setor: combinar educação, transparência e design intuitivo de segurança que empodere os consumidores enquanto mantém o ritmo da transformação digital na região.

Conectando Inovação e Segurança

Mesmo com as ameaças evoluindo, o otimismo permanece alto. Mais da metade dos consumidores afirma estar mais animada com pagamentos mais rápidos e simples (51%) e com checkouts online mais seguros habilitados por biometria e tokenização (31%) — inovações que unem conveniência e confiança.

“Essas descobertas mostram que a economia digital continuará avançando quando tornarmos a confiança e a segurança inseparáveis da inovação”, acrescentou Magliano. “As pessoas querem uma segurança visível — como alertas ou biometria — apoiada por proteções fortes e invisíveis que funcionam nos bastidores.”

Durante o Innovation Forum 2025 da Mastercard América Latina e Caribe, neste dezembro, a Mastercard explora como está protegendo o ecossistema digital com o Mastercard Threat Intelligence, bem como outras soluções que ajudam as empresas a crescer, digitalizar-se e proteger seus negócios. Leia aqui sobre todas as atividades da Mastercard na conferência.

Escopo e Metodologia da Pesquisa

O estudo foi liderado pela Mastercard e conduzido pela agência independente Many Minds Group. Em outubro de 2025, foi realizada uma pesquisa quantitativa online com 3.577 adultos em 12 países da América Latina e do Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, México, Panamá, Peru e Porto Rico. A amostra incluiu consumidores bancarizados que fizeram compras de e-commerce ou usaram serviços bancários digitais nos últimos seis meses, representando a população online geral de 18 a 65 anos.

