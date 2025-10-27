Mastercard lança a primeira solução de inteligência contra ameaças cibernéticas para combater fraudes em pagamentos em larga escala

A Mastercard anunciou hoje, durante a Money2020, o lançamento da Mastercard Threat Intelligence, a primeira oferta de inteligência contra ameaças, aplicada a pagamentos em grande escala. Esta solução combina os conhecimentos sobre fraude da Mastercard e a visibilidade de sua rede global com a inteligência de ameaças cibernéticas da Recorded Future para ajudar as equipas de fraude de pagamentos e conformidade comercial dos bancos emissores e adquirentes a detectar, prevenir e responder proativamenteàfraude cibernética.

A fraude raramente começa no ponto da transação – muitas vezes tem origem num ataque cibernético. Sessenta por cento dos líderes globais em fraude relatam que só são notificados sobre violações cibernéticas depois que as perdas por fraude começam. A fraude em pagamentos não é mais apenas uma questão financeira para as equipas de fraude – é um desafio de segurança cibernética que afeta diretamente os resultados financeiros de uma organização. A Mastercard Threat Intelligence preenche as lacunas de comunicação, permitindo que as equipas de fraude e segurança trabalhem juntas de forma integrada para impedir a fraude antes que ela aconteça.

“À medida que as fronteiras entre o cibercrime e o crime financeiro continuam a se confundir, a inovação se torna uma necessidade”, afirma Johan Gerber, diretor global de Soluções de Segurança da Mastercard. “A Mastercard Threat Intelligence oferece aos clientes informações sobre riscos que são acionáveis, em tempo real e direcionadas, para interromper transações fraudulentas, orientar estratégias de defesa e, em última instância, permitir uma abordagem mais proativa.”

Principais características da Mastercard Threat Intelligence:

Detecção de testes de cartão: alertas em tempo real e bloqueios proativos de transações de teste fraudulentas, reduzindo fraudes subsequentes e protegendo os portadores de cartão.

alertas em tempo real e bloqueios proativos de transações de teste fraudulentas, reduzindo fraudes subsequentes e protegendo os portadores de cartão. Inteligência sobre digital “skimming”: dados quantitativos que auxiliam os clientes na avaliação do impacto de “skimmers” e na interrupção de “malwares” relacionados a cartões, aproveitando o trabalho contínuo da Mastercard com parceiros do setor para proteger o ecossistema de pagamentos.

dados quantitativos que auxiliam os clientes na avaliação do impacto de “skimmers” e na interrupção de “malwares” relacionados a cartões, aproveitando o trabalho contínuo da Mastercard com parceiros do setor para proteger o ecossistema de pagamentos. Inteligência sobre ameaças a comerciantes: insights específicos sobre fraudes em pagamentos e inteligência estratégica para avaliar riscos de comerciantes e acelerar a resposta a incidentes.

insights específicos sobre fraudes em pagamentos e inteligência estratégica para avaliar riscos de comerciantes e acelerar a resposta a incidentes. Inteligência sobre o ecossistema de pagamentos: relatórios semanais que destacam novas ameaças e vulnerabilidades em todo o panorama de pagamento.

relatórios semanais que destacam novas ameaças e vulnerabilidades em todo o panorama de pagamento. Relatórios de inteligência de pagamentos: estudos de caso acionáveis e análises de tendências de fraude para informar a estratégia e fortalecer as defesas.

O lançamento da Mastercard Threat Intelligence ocorre menos de um ano após a conclusão da aquisição da Recorded Future pela Mastercard, reforçando o compromisso das empresas em oferecer uma abordagem unificada e orientada por inteligência para proteger a economia digital.

“A cibersegurança eficaz dependerá cada vez mais da inteligência de ameaças que transcenda setores e regiões. Provedores com amplos dados transacionais e capacidades analíticas desempenharão um papel fundamental na melhoria do compartilhamento de informações entre os serviços financeiros, os comércios e a indústria como um todo”, disse Tracy (Kitten) Goldberg, diretora de Cibersegurança na Javelin Strategy & Research.

“Novas oportunidades estão surgindo para inteligência avançada de ameaças”, acrescentou Goldberg. “Impulsionadas por uma fusão cibernética eficaz que incorpora múltiplas ferramentas de verificação de identidade, detecção de fraude e indicadores de comprometimento. Compartilhar inteligência de ameaças de forma significativa entre equipes e setores ajudará os times de fraude e cibersegurança a identificar tendências com mais rapidez, passando de uma resposta reativa para uma mitigação proativa.”

Os dados de inteligência de ameaças já ajudaram parceiros do ecossistema da Mastercard a identificar e eliminar domínios maliciosos responsáveis pelo roubo de dados de cartões de pagamento. Desde o início dos testes de mercado e ao longo de um período de seis meses, esses domínios maliciosos afetaram quase 9.500 sites de comércio eletrônico e estiveram ligados a uma fraude estimada em 120 milhões de dólares.

“A Mastercard Threat Intelligence vai nos ajudar a acompanhar o ritmo das principais ameaças e tendências, algo que hoje não é possível devido às operações altamente exigentes no banco”, disse Irvin Salinas Pineda, especialista em fraude do Banco Mercantil do Norte.

A Mastercard Threat Intelligence está agora disponível para emissores e adquirentes em todo o mundo. Para mais informações, visite o site aqui.

