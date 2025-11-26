Como investir em Bitcoin com segurança; veja o passo a passo

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

O interesse em investir em Bitcoin segue em alta em 2025, mas o caminho para entrar nesse mercado ainda gera muitas dúvidas. Para quem deseja começar, a boa notícia é que o processo se tornou mais simples, embora a necessidade de cautela permaneça fundamental. A chave para uma jornada segura é combinar conhecimento com um plano bem definido.

Antes de transferir o primeiro real, a etapa mais importante é o estudo. Entenda que o Bitcoin é um ativo volátil, o que significa que seu preço pode subir ou descer bruscamente em curtos períodos. Por isso, nunca invista um dinheiro que você possa precisar no curto prazo ou que comprometa seu orçamento mensal.

A regra de ouro é clara: comece pequeno. Muitos especialistas recomendam não alocar mais do que 5% da carteira em ativos de alto risco como o Bitcoin. Defina um valor que você se sinta confortável em investir, sem comprometer suas finanças. Ter uma estratégia clara ajuda a evitar decisões impulsivas, motivadas pelo medo ou pela euforia do mercado.

Passo a passo para comprar Bitcoin

Com o planejamento feito, o processo prático de compra pode ser dividido em etapas simples. A jornada começa com a escolha de uma plataforma confiável para realizar as transações.

1. Escolha uma corretora: as corretoras de criptomoedas, conhecidas como exchanges, são as plataformas que conectam compradores e vendedores. Pesquise por empresas com boa reputação no mercado brasileiro e que sigam a regulamentação de criptoativos do país. Verificar se a plataforma está em conformidade com as normas do Banco Central adiciona uma camada extra de segurança à sua escolha.

2. Crie e verifique sua conta: o processo de cadastro é semelhante ao de um banco digital. Você precisará fornecer seus dados pessoais, como nome completo, CPF e um documento de identidade. A verificação é um passo de segurança obrigatório para evitar fraudes.

3. Deposite o dinheiro: após a aprovação da conta, o próximo passo é transferir o valor em reais que você planejou investir. A maioria das corretoras aceita transferências via Pix ou TED, o que agiliza o processo.

4. Compre Bitcoin (BTC): com o saldo disponível na plataforma, basta localizar a opção de compra de Bitcoin, inserir o valor desejado e confirmar a operação. A transação é executada rapidamente, e os ativos aparecerão em sua carteira na corretora.

Como guardar seus Bitcoins com segurança

Após a compra, você tem duas opções principais para guardar suas moedas. Deixá-las na própria corretora é mais prático para quem pretende negociar com frequência, mas expõe seus ativos a riscos caso a plataforma sofra um ataque.

A alternativa mais segura é transferir os Bitcoins para uma carteira digital própria (wallet), sobre a qual apenas você tem controle. Existem diversos tipos, desde aplicativos para celular até dispositivos físicos. Para quem pensa no longo prazo, as carteiras físicas (hardware wallets) são consideradas a opção mais segura do mercado, pois mantêm as criptomoedas desconectadas da internet.

