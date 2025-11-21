Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Bitcoin alcança seu menor nível desde abril

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/11/2025 17:23

compartilhe

SIGA

O bitcoin seguiu em sua trajetória de queda nesta sexta-feira (21), em meio a uma aversão ao risco, em um mercado preocupado com as altas valorizações do setor da inteligência artificial (IA).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Estas preocupações puseram fim no forte aumento registrado desde abril nas cotações de Wall Street e provocaram perdas significativas nas ações de tecnologia.

O bitcoin, por sua vez, perdeu mais de 33% de seu valor desde que registrou sua valorização máxima no começo de outubro, de US$ 126.251,31 (R$ 769.615,36, na cotação da época).

Por volta das 19h GMT (16h de Brasília) desta sexta-feira, a criptomoeda com maior capitalização operava em baixa de 3,17%, situando-se em torno dos 84.442 dólares (455.108 reais), após ter registrado uma queda até 80.553,56 dólares (434.151,46 reais), seu mínimo desde abril.

"Sua volatilidade é inerente à sua natureza, e seu preço é fortemente influenciado pelo sentimento do mercado", assinalou Danni Hewson, analista da AJ Bell.

"O risco durante uma venda maciça de criptomoedas é que os investidores, ansiosos por vender, exacerbem a queda", explicou.

O bitcoin iniciou sua trajetória de queda em 10 de outubro, dia em que declarações do presidente americano, Donald Trump, avivaram os temores de uma guerra comercial com a China, o que provocou a venda maciça de ativos de risco.

lul-tmc/myl/dg/mr/mvv/am

Tópicos relacionados:

divisas eua mercado moeda

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay