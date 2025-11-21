Bitcoin alcança seu menor nível desde abril

O bitcoin seguiu em sua trajetória de queda nesta sexta-feira (21), em meio a uma aversão ao risco, em um mercado preocupado com as altas valorizações do setor da inteligência artificial (IA).

Estas preocupações puseram fim no forte aumento registrado desde abril nas cotações de Wall Street e provocaram perdas significativas nas ações de tecnologia.

O bitcoin, por sua vez, perdeu mais de 33% de seu valor desde que registrou sua valorização máxima no começo de outubro, de US$ 126.251,31 (R$ 769.615,36, na cotação da época).

Por volta das 19h GMT (16h de Brasília) desta sexta-feira, a criptomoeda com maior capitalização operava em baixa de 3,17%, situando-se em torno dos 84.442 dólares (455.108 reais), após ter registrado uma queda até 80.553,56 dólares (434.151,46 reais), seu mínimo desde abril.

"Sua volatilidade é inerente à sua natureza, e seu preço é fortemente influenciado pelo sentimento do mercado", assinalou Danni Hewson, analista da AJ Bell.

"O risco durante uma venda maciça de criptomoedas é que os investidores, ansiosos por vender, exacerbem a queda", explicou.

O bitcoin iniciou sua trajetória de queda em 10 de outubro, dia em que declarações do presidente americano, Donald Trump, avivaram os temores de uma guerra comercial com a China, o que provocou a venda maciça de ativos de risco.

lul-tmc/myl/dg/mr/mvv/am