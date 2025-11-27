Assine
Grande BH: estudantes filmam agressão entre alunas em escola estadual

Vídeo mostra o momento no qual duas adolescentes se agridem enquanto outros alunos participam das agressões em escola de Santa Luzia. SEE-MG emitiu nota

Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
27/11/2025 19:40

Confusão aconteceu na porta da Escola Estadual Murgy Hebraim Sarah, no Conjunto Cristina A, em Santa Luzia
Confusão aconteceu na porta da Escola Estadual Murgy Hebraim Sarah, no Conjunto Cristina A, em Santa Luzia crédito: Redes sociais/Reprodução

Uma briga entre duas adolescentes foi registrada em vídeo por outros estudantes na porta da Escola Estadual Murgy Hebraim Sarah, no Conjunto Cristina A, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A confusão aconteceu na tarde da última terça-feira (25/11).

As adolescentes tiveram uma discussão, que rapidamente evoluiu para uma troca de agressões físicas. Outros alunos se aproximaram e passaram a participar da briga, com tapas, empurrões, socos e chutes.

Uma das alunas caiu no chão e continuou sendo atingida, inclusive na região da cabeça. A estudante ferida foi socorrida e encaminhada para atendimento médico, apresentando sangramento no nariz.

Em nota à reportagem, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) ressaltou que "repudia qualquer forma de agressão e violência no ambiente escolar e reitera seu compromisso com a construção de espaços educativos seguros, acolhedores e democráticos". 

Ainda de acordo com a pasta, os responsáveis pelos alunos envolvidos na briga generalizada foram acionados, assim como a Polícia Militar e o Conselho Tutelar do município. 

"A Superintendência Regional de Ensino (SRE) Metropolitana C, responsável pela coordenação da escola, também providenciou um plano de ação para reforçar a mediação de conflitos e as ações de prevenção da violência no ambiente escolar, que são realizadas nas instituições, por meio do Núcleo de Acolhimento Educacional (NAE), formado por psicólogo e assistente social", esclareceu a SEE-MG. 

